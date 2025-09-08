Zaragoza abre el curso político marcado por la negociación presupuestaria y las críticas en Vivienda, Juventud y Movilidad

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la reunión del año pasado con el portavoz de Vox, Julio Calvo. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

Zaragoza abre un nuevo curso político. La alcaldesa, Natalia Chueca, se reunirá este martes con los portavoces de los grupos municipales de la oposición para poner sobre la mesa los grandes asuntos que marcarán el último tramo del año.

La cita llega tras un verano marcado movido, marcado por las políticas de Juventud y vivienda, y con la vista puesta en los preparativos de las cuentas municipales para 2026 en un Gobierno donde el PP no tiene la mayoría. Por lo que, al igual que en los años anteriores, los de Chueca tendrán que volver a apoyarse en su ya tradicional aliado, Vox.

Pero como siempre, desde la coalición tienen una serie de lineas rojas por las que no están dispuestos a pasar, y así lo asegura su portavoz Julio Calvo. Ha adelantado que están dispuestos a negociar las cuentas municipales, aunque afirma que -durante su reunión con la alcaldesa- pretende poner sobre la mesa varias condiciones.

Condiciones

Entre ellas, limitar la subida de las tasas de agua y basuras al IPC, introducir nuevas bonificaciones en el impuesto de plusvalías para segundas residencias y "exigir" el cumplimiento de acuerdos anteriores, como la construcción de una comisaría en el Casco Histórico.

También ha señalado que su grupo defenderá recortes en cooperación al desarrollo y le expondrá a la regidora la necesidad de priorizar la inversión en vivienda frente a proyectos como la Ciudad Inteligente del Deporte. "Ahora mismo es muchísimo más prioritario atender la demanda de vivienda que destinar dinero a otros ámbitos", asegura a este diario.

Se reunirán también los grupos de Zaragoza en Común y PSOE, aunque con posturas más distanciadas. Sobre todo teniendo en cuenta el contexto político en el que llega la cita, con una huelga de bus, el cierre de siete Zonas Jóvenes y recientes conflictos como la venta de los terrenos de Alumalsa, entre otros temas.

Juventud, Vivienda y Movilidad

Desde el PSOE, su portavoz Lola Ranera ha adelantado que, precisamente, septiembre y su reunión con la alcaldesa se centrará en estos tres ejes: juventud, vivienda y movilidad. "Zaragoza siempre había sido un referente en políticas de juventud y vemos cómo se están desmantelando", ha advertido.

Además, Ranera además de mostrar su preocupación de que el Gobierno municipal "malvenda el suelo público a la iniciativa privada", ha señalado también el conflicto del autobús urbano (cuya huelga se retrasa a este jueves a las 12.30). En este sentido, ha recordado que "la mayor huelga de la historia" en este sector se vivió en la anterior legislatura, cuando la actual alcaldesa era consejera de Movilidad.

Por su parte, desde Zaragoza en Común llegan al encuentro con la alcaldesa “muy preocupadas” por la situación de las zonas jóvenes de la ciudad. Su portavoz, Elena Tomás, ha criticado el anuncio del cierre de siete de estos espacios "a los que se suma el de Oliver meses atrás" y lo ha calificado como un intento de "liquidar el trabajo educativo y preventivo en los barrios".

ZEC también subraya problemas en vivienda, "con la venta de suelo público a promotoras privadas", el aumento de personas sin hogar "en zonas como el Parque Pignatelli" y el deterioro del transporte público urbano, no solo por la huelga convocada para este lunes, si no por las "grandes esperas y empeoramiento de frecuencias".

Con este panorama, el arranque del curso político en Zaragoza se perfila como una nueva prueba de la capacidad de la alcaldesa de tejer acuerdos. Mientras Vox condiciona su apoyo presupuestario a concesiones fiscales y de seguridad, la izquierda marca el ritmo con críticas en vivienda, juventud y transporte. La reunión de este miércoles será la primera oportunidad para medir hasta qué punto Chueca logra encauzar un otoño que se prevé intenso en lo político y en la calle.