Zaragoza busca una calle "digna" para Javier Lambán: "Merece que la ciudad honre su memoria y así será"

Zaragoza tendrá un recuerdo permanente del expresidente de Aragón, Javier Lambán, que falleció el pasado 15 de agosto tras una larga enfermedad. La capital de Aragón "honrará su memoria" con una calle para recordar "su defensa de España frente al independentismo y los extremismos".

Así lo confirmó este viernes la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, a través de sus redes sociales como respuesta a la propuesta de la portavoz socialista, Lola Ranera, y la actual secretaria general del PSOE aragonés y ministra de Educación, Pilar Alegría. Ranera expresó que Zaragoza "debe reconocer y agradecer" el trabajo del expresidente y señaló que una calle en su honor es un gesto "permanente" que quedará en la historia de la ciudad.

Defensa de Aragón

"Creemos que es importante que la alcaldesa acepte esta petición, porque Lambán representa los valores del servicio público, de la defensa de los derechos sociales y de la igualdad de oportunidades", apuntó. Una demanda que la regidora no tardó en responder: "El constitucionalismo de Javier Lambán y su defensa de Aragón merece que la ciudad de Zaragoza honre su memoria. Así será".

Aunque, según han aclarado desde la plaza del Pilar, esta era una idea en la que ya llevaban tiempo trabajando desde el Ayuntamiento. De hecho, aseguran que se ha abierto un expediente para buscar "una calle en condiciones" que honre a Lambán.

Su calle sería la primera en dar nombre a un presidente del Gobierno de Aragón, aunque en la ciudad no faltan vías que nombren a importantes autoridades de la ciudad, como fueron los alcaldes José Atarés, Cesario Alierta o Gómez Laguna.

Y no solo grandes figuras políticas, porque la capital de Aragón tiene presente en sus calles, plazas y parques la ciencia, el arte o la literatura y la historia: Agustina de Aragón, Ramón y Cajal, José Antonio Labordeta o Alfonso I.

Voz crítica

Javier Lambán, histórico dirigente socialista y expresidente de Aragón, dedicó su vida a la defensa de su tierra y de los valores clásicos del socialismo. Luchó durante años contra la esclerosis múltiple y varios cánceres sin abandonar su compromiso político, que le llevó desde el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros hasta la Presidencia del Gobierno de Aragón. Fue un férreo opositor a los pactos con los independentistas y una de las voces críticas más contundentes dentro del PSOE hacia Pedro Sánchez.

Su carrera estuvo marcada por la capacidad de tejer acuerdos, como demostró en su segundo Gobierno, un cuatripartito inédito que unió a fuerzas de izquierda y centroderecha. Bajo su liderazgo, Aragón avanzó en sectores clave como la logística, la agroalimentación y las energías renovables, además de atraer inversiones tecnológicas de primer nivel.

Sin embargo, también tuvo episodios difíciles, desde la pandemia de la Covid-19 hasta los desencuentros con el Gobierno central. Tras perder la presidencia en 2023, se apartó de la primera línea, pero siguió siendo un referente crítico y honesto en el socialismo aragonés.