Un boleto de Euromillones deja más de 65 millones de euros en una localidad de Zaragoza

La suerte ha sonreído a Tarazona. Un boleto del sorteo de Euromillones validado en la Administración de Loterías número 1 de la ciudad, situada en la calle Fueros de Aragón, 8, ha resultado agraciado con el bote de 65.278.573 euros en el sorteo celebrado este viernes, 5 de septiembre de 2025.

El premio corresponde a la primera categoría, al acertar la combinación ganadora formada por los números 30, 27, 41, 31 y 43, junto a las estrellas 5 y 8. En esta ocasión, el sorteo recaudó más de 57 millones de euros, y al ser el único acertante de primera categoría, el premio íntegro viajó hasta la localidad zaragozana.

Se trata del mayor premio jamás entregado en Tarazona. Hasta ahora, la ciudad zaragozana no había registrado ningún gran premio en este sorteo, lo que convierte a este golpe de fortuna en un acontecimiento histórico.

Aunque Tarazona se ha llevado el gran premio de la jornada, no fue el único punto de España con buenas noticias. En Madrid también se registró un boleto de tercera categoría, premiado con un importe menor, que fue sellado en el Despacho Receptor número 94.400, ubicado en la avenida Rafael Finat, 10.

Tras este histórico sorteo, el próximo Euromillones pondrá en juego un bote garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de primera categoría, lo que devuelve la expectación a millones de jugadores en toda Europa.