Vive Latino 2025: horarios, entradas, transporte y todo lo que debes saber del festival de Zaragoza

Ya no queda nada para uno de los festivales de música más importantes de Zaragoza. El 5 y 6 de septiembre se celebrará el Vive Latino en el recinto de la Expo 2008 y, a falta de los últimos retoques en las instalaciones, todo está listo para dar comienzo a la música.

Ahora solo queda tener claros los horarios de entrada a los conciertos, los autobuses para llegar o algunos de los detalles que trae este año el festival. Lo primero de todo, las puertas se abrirán a las 16.45 (tanto el viernes como el sábado), ya que los conciertos comenzarán en torno a las 17.00 y finalizarán sobre las 3.30.

Los horarios de actuación de cada artista así como la ubicación de las actuaciones ya están disponibles en las redes sociales y en la web del festival. Las entradas todavía pueden adquirirse a través de los puntos oficiales para la venta online vivelatino.es y ticketmaster.es.

Cabe recordar que, para este gran evento cultural de Zaragoza, los menores que todavía no hayan cumplido los 8 años deben estar acompañados. Además, todos los niños accederán al recinto con su madre, padre o tutor autorizado y deberán permanecer acompañados por estos en todo momento. El personal de accesos solicitará a los familiares que visiten el punto de información de menores para acreditar la edad del menor y el parentesco/relación con un documento legal.

Movilidad

Para que todo salga bien, el Ayuntamiento ha preparado un Plan de Movilidad específico para este evento centrado especialmente en el refuerzo de la red de autobús urbano. Sobre todo teniendo en cuenta que el sábado a las 18.30 se disputará el partido Real Zaragoza-Real Valladolid en el Ibercaja Estadio, lo que implicará un incremento de tráfico en la zona, tanto de autobuses como de vehículos privados.

Y, entre las lineas de bus disponibles para llegar al recinto, los usuarios podrán hacer uso de una lanzadera (ES7 Puerta del Carmen-Pasarela) tanto el viernes como el sábado.

Esta contará ambos días con hasta 8 autobuses, que circularán por Paseo María Agustín, Plaza de Europa, Puente de la Almozara y Avenida José Atarés, para volver al centro desde la rotonda de la Pasarela del Voluntariado. Iniciarán su servicio a las 20.30 (con 2 autobuses) y contarán con un refuerzo de 6 autobuses más a partir de las 23.30, hasta las 5.00.

Además, las líneas 23 y 34 prestarán servicio esos días con todos los autobuses articulados. La tarde del sábado al domingo se reforzará la 23 con dos buses más de la dotación habitual, y la 34 con uno extra. Finalmente, las circulares Ci1 y Ci2 también contarán, al menos, con el 50% de sus vehículos articulados.

Además el Tranvía circulará de forma ininterrumpida las 24 horas desde el viernes 5 hasta el domingo 7 de septiembre. Asimismo, se ha planteado un refuerzo especial el sábado 6 de septiembre, coincidiendo con la celebración del partido Real Zaragoza - Valladolid a las 18:30 en el Ibercaja Estadio. Tanto a la entrada como a la salida del encuentro, se sumarán al servicio convencional dos tranvías extra.

Con el objetivo de facilitar al máximo el uso de transporte público frente al vehículo privado, también el Ayuntamiento de Zaragoza va a autorizar un refuerzo especial del servicio de Taxi, tanto el viernes como el sábado, de 22.00 a 6.00. Se señalizará una parada provisional en la Avenida José Atarés, dirección centro, con cabecera en la rotonda de Blas Infante y hasta el Juzgado de Guardia.

Aunque se recomienda acudir al Vive Latino sin usar el coche privado, se ha calculado que se dispone de 4.700 plazas de estacionamiento en el Parking Sur, así como de otras 2.000 en el Parking Expo Empresarial (subterráneo). En el Parque del Agua hay en total unas 1.100 plazas, entre la zona norte y la zona sur.

Actividades complementarias

Entre la oferta de actividades complementarias destaca el regreso de los combates de lucha libre, con dos equipos y un total de 15 estrellas de este espectáculo de larga tradición en México y que ofrecerá tres combates épicos cada día con una lucha estelar que el sábado encumbrará al campeón de Vive Latino.

Además de las famosas firmas de autógrafos, que ya se han convertido en una tradición de Vive Latino. En ellas, algunas personas del público podrán conseguir un pase para que su artista favorito les firme un autógrafo.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Zaragoza va a instalar las pantallas digitales de gran formato que ya se han utilizado en otros grandes eventos populares desde antes del verano. Con ellos, el consistorio ofrecerá, a la entrada al festival, contenidos como información sobre la programación musical del día, imágenes promocionales del Vive Latino y contenidos relacionados con los atractivos de la ciudad, como un elemento informativo y de difusión de las virtudes de Zaragoza.

El Festival mantiene su compromiso con la sostenibilidad, especialmente con la generación de residuos. Por ello, se mantiene un sistema reforzado de recogida con 80 contenedores de 1.000 litros y otros 100 de 240 litros. También en las dos puertas de acceso habrá disponibles contenedores de vidrio y envases, cartón y el genérico. Se realizará una limpieza diaria del recinto y también la retirada de todos los contenedores de basura.

Para apuntalar estas medidas, la organización mantiene el regalo del primer vaso a los asistentes cuando acceden al festival, que se puede cambiar en caso de rotura. Este recipiente se puede conservar durante los dos días y será posible cambiarlo en caso de dañarse o romperse. Cada vaso nuevo tendrá un coste de dos euros, que se destinará a las labores de limpieza y reciclaje. A los asistentes que hayan adquirido abono se les hará entrega de un vaso cada día.

Los vasos, además, actuarán como programa del festival a través de un código QR desde el que se podrá descargar toda la información útil (plano, horarios, etc.). Además, la organización, junto con Ambar habilitará contenedores especiales para vasos para que cuando termine el evento, si el asistente no quiere llevárselo a casa pueda introducirlo en ellos para reciclarlos posteriormente. Por último, los envases utilizados por los restaurantes son reciclados y de material reciclable y/o biodegradable.