Fracasa la negociación entre Avanza y los trabajadores del bus: la huelga sigue en pie y podría alargarse hasta el Pilar

La reunión celebrada este jueves entre Avanza y los trabajadores del autobús urbano de Zaragoza ha terminado como hasta ahora: sin acuerdo. Tras meses de negociación, sin conseguir acercar posturas y con la amenaza de huelga inminente, las conversaciones en la capital de Aragón siguen bloqueadas.

La reunión, que volverá a celebrarse este viernes a las 12.30 en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), se celebrará bajo una gran presión. No solo por los paros del transporte urbano, que comenzarán el próximo 8 de septiembre (tras el 'sí' de los trabajadores a la huelga), sino porque este viernes se cumple la fecha límite marcada por el Ayuntamiento para introducir el convenio en los nuevos pliegos del bus.

Y eso, pese a que el área de Movilidad ya tenía todos los documentos listos para sacar el nuevo contrato del bus a licitación. Al menos así lo había asegurado la alcaldesa Natalia Chueca a comienzos del verano.

“Más tiempo”

Todo cambió su curso cuando desde el comité enviaron una carta a la concejala Tatiana Gaudes, pidiendo más tiempo para cerrar un acuerdo. En la misiva, el presidente del comité, Raúl Cabeza, alertaba sobre las declaraciones de Avanza, en las que la empresa afirmaba que interrumpiría las negociaciones del convenio colectivo en cuanto se publicara el nuevo pliego.

Tras solicitarlo al juez, el comité, Avanza y la concejala de Movilidad acordaron mantener una negociación “aligerada”, estableciendo el 5 de septiembre como fecha límite para llegar a un entendimiento. Sin embargo, las diferencias entre ambas partes permanecieron incluso durante la reunión de este jueves.

No ha sido un camino fácil. La situación comenzó con un largo calendario de reuniones semanales, con ambas partes “muy alejadas” de un acuerdo. Hasta este miércoles, esa distancia seguía siendo notable.

Prueba de ello fue la “amenaza” de huelga lanzada la semana pasada por el comité, una presión que generó tensiones entre los grupos sindicales, ya que la convocatoria de paros no ha contado con el respaldo unánime.

'Sí' a la huelga

Algunos sindicatos, como CUT y Sattra, calificaron los paros de “ilegales”, argumentando en varios comunicados que “se han incumplido los plazos legales y el procedimiento establecido, ya que la convocatoria no cuenta con un acta firmada y aprobada”.

Este jueves, coincidiendo con la reunión en el SAMA, se ha celebrado un referéndum entre los trabajadores para decidir si se ejecutarían los paros en caso de no alcanzarse un acuerdo. Los resultados han sido 334 votos a favor de la huelga y 321 en contra. Es decir, ha sido un 'sí' ajustado de la plantilla, ya que tan solo han sido 13 los votos que han marcado la diferencia.

Tras el fracaso de este jueves en el SAMA, la huelga convocada a partir del 8 de septiembre sigue en pie y los horarios de paros, inicialmente previstos desde el 8 de septiembre hasta mediados de octubre, con franjas de mediodía y tarde, permanecen activos.