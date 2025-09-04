El familiar barrio de Zaragoza que ahora es uno de los más exclusivos: "Los pisos son amplios y hay muy buenas conexiones"

La vivienda es uno de los grandes problemas de los ciudadanos no solo en Zaragoza, sino en toda España. Los precios no paran de subir y encontrar una vivienda acorde con las necesidades y presupuestos de las personas se hace cada vez más difícil.

Y, aunque podría parecer lo contrario, si hay algo que se está revalorizando en la capital de Aragón son los pisos en los barrios que, aunque algo más alejados del centro, ofrecen una vida familiar y tranquila. Por ejemplo, el distrito zaragozano del Actur vive un momento histórico en el mercado inmobiliario.

Tradicionalmente considerado una zona más asequible respecto al Centro o a la plaza San Francisco, el barrio ha experimentado un fuerte incremento en el precio de la vivienda y ya ha superado a zonas clásicamente exclusivas de la ciudad.

Según datos de portales inmobiliarios como Idealista, el precio medio por metro cuadrado en el Actur ha alcanzado niveles inéditos, impulsado por la gran demanda y la escasa oferta disponible. "Hace apenas unos días vendí un piso en la primera visita, sin rebaja alguna del precio, y con más de quince interesados esperando", explica a este diario Matías Landa, agente inmobiliario.

En el portal inmobiliario se reflejan los meses de agosto, cuando el metro cuadrado en el barrio se situó en 2.633 euros. Una cifra que supera al entorno de la plaza San Francisco, con 2.586 euros el metro cuadrado, y que no se separa mucho de los 2.831 euros en el Centro. Comparado, además, con otros históricamente más prohibitivos como Rusieñores (donde el metro cuadrado está en 2.321 euros).

Pisos amplios y zonas verdes

El auge del Actur se debe a varios factores. "Se trata de un barrio construido en los años 80 y 90 con pisos amplios, muchos de entre 90 y 100 metros cuadrados, buenas calidades y urbanizaciones con zonas verdes, piscina, garaje y trastero", detalla Landa.

El boom de demanda en esta zona es, en definitiva, reflejo de un cambio de preferencias: "Los compradores ya no buscan solo vivir en el corazón de Zaragoza, sino contar con espacio, servicios y buena comunicación", asegura el experto inmobiliario.

Además, señala que uno de los detalles que hacen del Actur el sitio más demandado para vivir es "la excelente conexión gracias al tranvía que permite estar en el centro de Zaragoza en menos de diez minutos".

Y, ello, convierte al barrio en una alternativa atractiva frente a otros distritos sin este transporte urbano. "El tranvía es crucial. Si llegara a otras zonas como Arcosur, allí también se dispararían las ventas", apunta el agente.

Unos 300.000 euros

Según Landa, la mayoría de compradores actuales en el Actur son "parejas jóvenes de entre 30 y 35 años, muchas de ellas en proceso de formar una familia". Buscan pisos de tres habitaciones y dos baños, que en esta zona rondan entre "los 200.000 y 300.000 euros".

Sin embargo, acceder a estas viviendas no está al alcance de todos: "Para adquirir un piso de estas características se necesitan al menos 60.000 euros ahorrados, más posibles gastos de reforma, que pueden elevar la inversión inicial hasta los 100.000 euros", señala el agente inmobiliario.

El mercado refleja, así, una tendencia clara: "La oferta de viviendas en Zaragoza capital ha bajado en el último año por debajo de las 2.000 disponibles en portales como Idealista, lo que presiona al alza los precios". Y ello, junto con los atractivos que ofrece el Actur a las posibles familias compradoras, hacen de este barrio uno de los más 'exclusivos', actualmente, en la capital.