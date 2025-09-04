Ana Jarque, alcaldesa de Caspe: "Perderíamos tres millones de euros si no aprobamos el Plan Económico-Financiero"

Tres millones de euros en subvenciones y 37 puestos de trabajo en las escuelas taller. Son algunos de los asuntos que estarían en peligro de desaparecer en el Ayuntamiento de Caspe si no se aprobase el Plan Económico-Financiero que ha puesto en marcha el equipo de gobierno y que es clave para conseguir un equilibrio presupuestario en las cuentas del municipio.

Así lo ha puesto de manifiesto la alcaldesa de Caspe, Ana Jarque, quien ha defendido la “profesionalidad” y “plena independencia” del área de Intervención encargada de elaborarlo. Se trata de un documento técnico -no político- necesario para conseguir el objetivo del equilibrio presupuestario, necesario para la solicitud y obtención de subvenciones.

En este sentido, el Plan no responde a decisiones políticas del equipo de gobierno, sino, tal y como explica la alcaldesa, a una obligación legal derivada del desequilibrio presupuestario “arrastrado desde años anteriores” y a la que emana de la liquidación de 2024. “Es una situación sobrevenida por la evolución de las liquidaciones de años anteriores y la no actualización de los impuestos, tasas y precios públicos municipales desde el 2013”, exponen desde el Ayuntamiento.

En cualquier caso, Jarque ha trasladado a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad, claridad y responsabilidad institucional ante las críticas recibidas en relación con el Plan Económico-Financiero (PEF) presentado en el pleno del pasado mes de junio y julio. El Ayuntamiento mantiene un remanente importante de 13 millones de euros, “lo que garantiza su solvencia y capacidad para hacer frente a sus obligaciones financieras, no hay deuda viva, y se dispone de una buena tesorería”, insiste la alcaldesa.

De no aprobarse el PEF, el municipio se enfrentaría a la pérdida de millones de euros en subvenciones, tanto ya concedidas como en futuras convocatorias, entre ellas los Proyectos Experienciales de Empleo y Formación (1 millón de euros) o el Plan Extraordinario de Subvenciones Más-Provincia de la Diputación de Zaragoza (más de dos millones). Estas subvenciones se tienen que presentar el próximo día 15 de septiembre, lo que hace imprescindible hacer un pleno extraordinario para aprobar el PEF y poder tramitar las mismas.

Desde el Partido Popular en Caspe reiteran que este proceso no debe entenderse desde la óptica de la confrontación política. “Lo que está en juego es mucho más importante: la estabilidad de las cuentas públicas, el acceso a recursos externos y la garantía de servicios e inversiones para todos los ciudadanos”, subrayan.

Por ello, la alcaldesa hace un llamamiento a todos los grupos políticos a actuar con responsabilidad y altura de miras, dejando al margen intereses partidistas y personales. “Lo importante ahora no es el enfrentamiento político, sino garantizar la estabilidad de las cuentas públicas y el bienestar de los caspolinos”, han concluido Ana Jarque.

Respuesta de la oposición

Por su parte, la oposición en bloque ha rechazado estos argumentos y denuncia el intento de "engaño" de la alcaldesa, a quien acusan de "apretar el acelerador del gasto público" en "caprichos". "En siete meses, ni una reunión seria, ni una sola voluntad de consenso", han criticado en un comunicado firmado por el PSOE, Somos Caspe, CHA y Vox.

Desde la oposición lamentan que el PP quiera aplicar una "subida generalizada" de impuestos, como un 50% en el IBI o duplicar la ayuda a domicilio. "Todo esto en un Ayuntamiento que tiene más de 13 millones de euros de remanente y cero deuda. No falta dinero; falta gestión y sobra soberbia", exponen.

Para estos partidos, la alcaldesa Ana Jarque actúa "como si tuviera mayoría" y está "muy lejos" del "Caspe somos todos" que prometió. "Su obsesión por imponer ha conseguido unir a toda la oposición en una temática tan importante como la financiera, 11 concejales frente a los 6 del PP, en defensa de Caspe y de sus vecinos", añaden.