La huelga del bus se mantiene en Zaragoza: Avanza y los trabajadores volverán a negociar este jueves

La reunión celebrada este miércoles entre Avanza y los trabajadores del bus en Zaragoza ha vuelto a cerrarse sin acuerdo y con una huelga que, por el momento, sigue en pie. Así lo han asegurado desde el comité y la empresa, tras acabar el encuentro todavía con "posturas alejadas".

No obstante, ambas partes volverán a negociar el convenio colectivo este jueves en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) a las 10.00. "La empresa se ha comprometido a entregar una nueva propuesta que mejorará la actual", señalan desde el comité.

Por su parte, la compañía encargada de gestionar los autobuses urbanos de Zaragoza asegura que el propósito sigue siendo el mismo: "Negociar hasta el final y tratar de frenar la huelga".

Los trabajadores le dieron un ultimátum a la empresa hace una semana, con el anuncio de una nueva huelga del bus urbano en la capital de Aragón. El comité de empresa comunicó oficialmente la convocatoria de paros parciales a partir del próximo 8 de septiembre, con vísperas de continuar también de cara a las Fiestas del Pilar.

Paros del bus

Así, los paros planteados (que se decidirán este jueves con un referendum entre los trabajadores) irían desde el 8 al 3 de octubre de 12.30 a 13.30 y de 14.30 a 15.30; también la semana del 4 al 13 de octubre de 8.00 a 9.00, de 12.30 a 13.30, de 14.30 a 15.30 y de 20.00 a 21.00; y del 14 al 13 de octubre de 12.30 a 13.30 y de 14.30 a 15.30.

En escrito dirigido a la dirección de Avanza, a la autoridad laboral y SAMA, el comité subrayó que el objetivo de esta medida es desbloquear la negociación del convenio y alcanzar un acuerdo "bajo el principio de buena fe" que permita regular las condiciones laborales, sociales y económicas de la plantilla, al tiempo que garantice la paz social en la empresa y mejore la calidad del servicio de autobús urbano.

Pero no solo urge encontrar un acuerdo para frenar la huelga, sino que este 5 de septiembre es el último día para que el convenio se pueda incluir en los nuevos pliegos del transporte urbano. Así lo requirió el Ayuntamiento, tras solicitarlo al Juez, pues a partir de esa fecha los documentos del bus de Zaragoza se deberán sacar a licitación.