Zaragoza devuelve su brillo a un emblema de la Expo: sus colores y efectos se adaptarán a los distintos eventos

La alcaldesa y el concejal de Urbanismo en el estreno de la iluminación en el puente del Tercer Milenio. Chus Marchador Ayuntamiento de Zaragoza

El puente del Tercer Milenio cuenta desde este martes con un renovado sistema de iluminación que lo convertirá en un referente visual de Zaragoza. La intervención, que cuenta con una inversión de 220.000 euros, ha sustituido el antiguo alumbrado por 110 puntos Led RGB de 11,4 w.

Estas luces son capaces de generar múltiples combinaciones de color, efectos dinámicos y referencias cromáticas a banderas o símbolos conmemorativos. En su primer encendido, la alcaldesa, Natalia Chueca, y el consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, han comprobado la "versatilidad" de la instalación, que podrá adaptarse a celebraciones y eventos especiales durante unas 1.190 horas al año.

"Este tipo de iluminación no solo embellece, sino que también transforma la arquitectura en una experiencia cultural y sensorial", ha señalado Chueca, quien ha subrayado que el nuevo sistema permitirá ahorrar hasta un 93% en consumo energético al pasar de 21.075 oh anuales a solo 1.490. Esto equivale a evitar la emisión de 6,5 toneladas de CO2 al año.

Según la alcaldesa, el nuevo alumbrado ofrece un "triple beneficio": reducción del consumo, disminución de emisiones y puesta en valor del patrimonio urbano, en este caso, el legado de la Expo 2008.

Alumbrado Público

Durante el acto, Chueca ha agradecido el trabajo del Servicio de Alumbrado Público, que impulsa proyectos dentro de la Estrategia Integral de Desarrollo Energético y Sostenibilidad del Ayuntamiento. Este plan contempla una inversión público-privada de más de 160 millones de euros destinada a eficiencia energética, autoconsumo, rehabilitación y movilidad sostenible.

En el ámbito de la eficiencia, la alcaldesa ha destacado los programas Reluzes y ReluzYDos, que suponen casi 20 millones de euros de inversión a través de avales sin interés del IDAE. Con ellos se renovarán 18.650 luminarias por tecnología LED y se modernizarán 153 cuadros de mando, integrando sistemas de regulación y telegestión.

Actualmente, Zaragoza dispone de 84.925 puntos de luz, de los cuales solo 12.500 son LED. El resto, más de 72.000, emplean tecnologías más antiguas y contaminantes. Con más de 4.300 horas de uso al año, el alumbrado público representa un importante gasto energético, por lo que el consistorio espera que esta renovación marque "la mayor revolución en iluminación urbana de la historia de la ciudad".

Un emblema de la Expo 2008

Inaugurado con motivo de la Exposición Internacional del Agua, el Puente del Tercer Milenio fue diseñado por el ingeniero oscense Juan José Arenas de Pablo. Conecta los barrios de La Almozara y Actur-Rey Fernando, y se distingue por su arco atirantado de 216 metros de luz, un tablero de 270 metros de longitud y 43 metros de ancho que incluye seis carriles para tráfico, dos para bicicletas y amplias aceras protegidas por cubiertas acristaladas.

Construido en hormigón blanco de alta resistencia, alcanza los 36 metros de altura y se sostiene gracias a 64 cables de acero especial. Con un coste de más de 40 millones de euros, está considerado el mayor puente de arco suspendido en hormigón del mundo, y hoy vuelve a ser protagonista gracias a la luz.