Fracaso en la reunión de Avanza y los conductores del bus en Zaragoza: los sindicatos mantienen la convocatoria de huelga

Reunión de este lunes entre Avanza y el comité de empresa en el SAMA. E.E Zaragoza

Aún no hay acuerdo entre Avanza y el Comité de empresa. Es decir, todavía no hay convenio colectivo y el día 5 de septiembre (día límite para que este se incluyan en los pliegos municipales) está cada vez más cerca.

Tras casi ocho horas de reunión (que ha empezado a las 9.30 en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, con un receso de 3 horas) ninguna de las partes ha llegado a "un punto medio".

Las posturas, según señalan desde Avanza, siguen "alejadas". Pese a las expectativas que el director de Avanza, Carlos Argulló, ha mostrado esta mañana, asegurando que la voluntad era la de "cerrar un acuerdo ya".

Ha asegurado a este diario que la oferta que la compañía ha puesto encima de la mesa es " muy buena, no solo en la parte económica, sino también en todas las medidas sociales que se adoptan". No obstante, los sindicatos siguen viéndolo "insuficiente" por lo que han mantenido su negativa a cerrar un acuerdo, así como la posible huelga a partir del 8 de septiembre.

Esta afectaría tanto al inicio del curso escolar como a las fiestas del Pilar. Este es el calendario:

Del 8 al 3 de octubre (lunes a viernes): de 12:30 a 13:30 h y de 14:30 a 15:30 h.

Del 4 al 13 de octubre (lunes a domingo): de 8:00 a 9:00 h, de 12:30 a 13:30 h, de 14:30 a 15:30 h y de 20:00 a 21:00 h.

Del 14 al 31 de octubre (lunes a viernes): de 12:30 a 13:30 h y de 14:30 a 15:30 h.

Además, se establecen horarios específicos de paro en los distintos servicios (conductores, inspección, oficinas, taller y recaudación). Eso sí, desde el comité han señalado que las negociaciones "siguen abiertas" y que el próximo miércoles, 3 de septiembre, volverán a verse las caras en el SAMA a las 9 de la mañana.

Fecha límite

Una cita que será decisiva, puesto que el acuerdo de convenio tiene que estar listo para el 5 de septiembre. Así lo propuso el Ayuntamiento de Zaragoza, tras recibir una misiva de los sindicaros en las que pedían posponer la licitación del nuevo pliego del servicio de autobús urbano, por miedo a que la empresa "deje de estar interesada en cerrar un acuerdo".

Así el Consistorio trasladó la petición a la Justicia, demorando la fecha del contrato del bus hasta este mes de septiembre con la voluntad de incluir en ella un nuevo convenio del bus urbano.

Por su parte, el comité celebrará una asamblea informativa el 2 de septiembre, en el centro civico Salvador Allende, y un referéndum entre la plantilla el día 4 de septiembre para posicionarse a favor o en contra de la huelga.