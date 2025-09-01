Los centros de datos de Amazon animan la construcción de vivienda nueva: "Es una buena oportunidad"

Solar donde se van a situar las nuevas 18 viviendas de la constructora Aryco en Villanueva de Gállego E. E.

Los movimientos están asegurados en Villanueva de Gállego con la inminente expansión del centro de datos de Amazon Web Services en el municipio zaragozano. Desde este pasado 25 de agosto, la compañía ya tiene luz verde para comenzar el movimiento de tierras que permita construir los otros dos centros contiguos al ya presente tras su aprobación en el Boletín Oficial de Aragón (BOA). Esto implicará la construcción de nuevos 'data center' en Villanueva de 13 y 84 hectáreas, contiguos al construido.

Hasta el momento, el municipio ya se encuentra adaptándose a la presencia del gigante tecnológico estadounidense y está poniendo en marcha un segundo depósito de agua para hacer frente a los gastos de agua del centro de datos y abastecer a sus vecinos. Por delante también tiene la tarea de construir vivienda nueva para poder asumir lo que podría significar nuevos inquilinos ya que se estima que genere nuevos puestos de trabajo.

Este reto ya ha llamado la atención de varias promotoras. Hace unos meses este diario informó de una nueva urbanización de viviendas unifamiliares adosadas de la mano de la promotora aragonesa Arconiu que planea construir hasta 13 viviendas en la calle Lorenzo Pardo.

Ahora bien, esta no ha sido la única. Esta vez se trata de una constructora que juega en casa y se conoce el terreno muy bien ya que está detrás de varias promociones de viviendas en el municipio zaragozano.

La constructora Aryco ha visto un nicho fuerte de mercado y tras finalizar su última promoción de 36 viviendas en la calle Ronda de la Hispanidad, se adentra en levantar otra de estas mismas características.

"Estamos viendo que es un pueblo que ahora mismo está en constante expansión, tanto por la Universidad como por todos los militares que vienen (la Academia General Militar se encuentra a 11 kilómetros escasos), o por la instalación de Amazon en el pueblo, por eso hemos decidido apostar por él", explica Adrián Bernal, de Aryco.

Solar donde se van a construir la nueva promoción de viviendas en Villanueva de Gállego E. E.

Según explica, esta nueva construcción está compuesta por un bloque de pisos compuesto por 18 viviendas en la calle Tenor Fleta. Así, la oferta va de viviendas de dos a cuatro habitaciones: "Van a tener todas terraza, zona común, piscina y calificación energética", revela Bernal. En cuanto a su construcción contará con suelo radiante refrescante con aerotermia y ventilación mecánica con recuperador de calor.

Por el momento, los plazos que manejan es comenzar a construir en enero de 2026 y podrían entregar las llaves para entrar a vivir entre finales de 2027 e inicios del 2028.

La ubicación no ha sido elegida al azar ya que se sitúa en un barrio residencial que se adueña la estética de pueblo con viviendas en planta baja o construcciones más nuevas de bloques de piso sin perder la esencia del municipio. Además, le separan escasos 300 metros del Colegio Público Pintor Pradilla.

"Villanueva ha conservado todavía la estética de pueblo, pero con todos los servicios disponibles, tanto servicios médicos o supermercados. Puedes tener hasta universidad, que eso en pocos pueblos lo puedes decir. Tiene colegio, tiene instituto. La verdad es que en ese sentido, en cuanto a servicios, los tiene todos cubiertos y muy bien", defiende.

Estas características hace que el interés por esta nueva promoción se haya dejado notar. Bernal admite que ya han recibido más de 50 llamadas interesándose por esta construcción lo que supone un buen augurio para la constructora.

Según confiesa, los que más provecho ven en estas construcciones son los inversores: "Es atractivo porque compras un vivienda un poquito más barata que en Zaragoza pero la rentabilidad que obtienes es mayor porque se está llegando a pagar 800 euros de alquiler", explica.

Así, con esta nueva promoción, Villanueva de Gállego se sitúa en una gran expansión en la que afronta la construcción de dos nuevos centros de datos colindantes de Amazon Web Services y otro más que se espera de la mano de Desarrollos Ecoindustriales y Vantage. Además de hacer frente a la demanda de vivienda generada por la Universidad San Jorge y la Academia General Militar.