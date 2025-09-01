Avanza y el comité del bus de Zaragoza se reúnen este lunes en el SAMA: "La intención es cerrar un acuerdo ya"

El 5 de septiembre está cada vez más cerca. El Ayuntamiento de Zaragoza fijó esta fecha como día límite para que el comité de empresa del bus de Zaragoza y Avanza cerraran un acuerdo de convenio que quede reflejado en los nuevos pliegos del transporte urbano.

Por ello, y con "total voluntad negociadora", ambas partes se han reunido este lunes, 1 de septiembre, en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), para encontrar "un punto medio" en la negociación tras más de 20 meses de negociaciones "infructuosas".

Cabe recordar en este punto el ultimátum que los trabajadores le dieron a la empresa hace una semana, con el anuncio de una nueva huelga del bus urbano en la capital de Aragón. El comité de empresa comunicó oficialmente la convocatoria de paros parciales a partir del próximo 8 de septiembre a la dirección de Avanza, a la autoridad laboral y SAMA.

En escrito, el comité subrayó que el objetivo de esta medida es desbloquear la negociación del convenio y alcanzar un acuerdo "bajo el principio de buena fe" que permita regular las condiciones laborales, sociales y económicas de la plantilla, al tiempo que garantice la paz social en la empresa y mejore la calidad del servicio de autobús urbano.

"Cerrar un acuerdo ya"

De cara a este lunes, el director de Avanza en Zaragoza, Carlos Argulló, ha asegurado que la intención de la empresa es la de "cerrar un acuerdo ya". Sobre la oferta que la compañía ha puesto encima de la mesa, Argulló señala que es " muy buena, no solo en la parte económica, sino también en todas las medidas sociales que se adoptan".

Con lo cual, bueno, el presidente ve "complicado" poder ofrecer "más", sobre todo ante las exigencias "poco realistas" de los trabajadores. Desde el comité, el presidente Raúl Cabeza afirma que la oferta "sigue sin ser suficiente" y que ve "muy difícil" cerrar un acuerdo de cara al 5 de septiembre.

Motivo por el cual han advertido a la empresa sobre una posible huelga que afecte al inicio del curso escolar y a las Fiestas del Pilar. Eso sí, no todos los miembros del comité están a favor de esta medida. Desde CUT declararon hace una semana que esta huelga es "ilegal", ya que ha sido anunciada "sin haber un acta aprobada y firmada".

Por su parte, Cabeza considera que esta oposición a los paros tiene más que ver con "temas partidistas" que con el convenio. Eso sí, ha asegurado que la intención del comité es "una negociación colectiva" y la voluntad para este lunes la de alcanzar un acuerdo beneficioso para los trabajadores.