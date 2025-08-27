Largas filas por la Vuelta al Cole de Volveremos: la campaña llega con un presupuesto récord de 2,7 millones en Zaragoza

El programa de descuentos Volveremos ha regresado este miércoles a Aragón. Las primeras colas se han formado en puntos como la Librería General de Zaragoza, donde muchas familias esperaban para conseguir el material escolar con la aplicación móvil y generar saldos de bonificación en las compras de los pequeños comercios adheridos a este programa.

Así lo ha recordado esta mañana en la Librería el concejal de Economía, Transformación Digital y Transparencia del Ayuntamiento, Carlos Gimeno: "La campaña genera un impacto positivo justo en el momento en el que las familias, tras sus vacaciones, tienen que hacer frente a gastos específicos por el principio de curso, con una media de 500 euros en cada hogar", ha afirmado.

Como novedad, el Gobierno de Aragón ha anunciado una ampliación y Zaragoza recibirá más de 1.500.000 euros adicionales, lo que elevará el presupuesto total a 7.800.000 euros, el más alto desde su creación en 2020.

"Nuestra misión es apoyar a los ciudadanos cuando afrontan estas compras y, a la vez, seguir reforzando los lazos con sus establecimientos de cercanía", ha afirmado Gimeno.

En cuanto a la Vuelta al Cole de Volveremos, Zaragoza ha batido el récord presupuestario con 1.400.000 euros del Ayuntamiento de Zaragoza y 1.300.000 del Gobierno de Aragón y un total del 20% de acumulación del tique de compra proveniente del 10% que aporta cada una de las dos instituciones.

En cuanto a los comercios, han facturado alrededor de 20,2 millones de euros generados entre los días de la primera campaña de 2025 y las semanas posteriores de verano.

Más de 2.300 negocios de Zaragoza y más de 100.000 usuarios registrados en la aplicación móvil vuelven a conectarse gracias a Volveremos, el programa de más éxito para apoyar a las pymes y autónomos de la ciudad, extendido a otras 66 localidades de la Comunidad Autónoma.

Una aplicación que puede usarse los miércoles y viernes, hasta agotarse el saldo, acumulando el 20% de las compras, de nuevo ampliado a toda la red de comercios adheridos a Volveremos.

Una vez que se agote el saldo de esta campaña especial que hoy comienza, los usuarios dispondrán todavía de más de 2,9 millones para las campañas puntuales hasta final de año y casi 800.000 euros en los monederos de los móviles.

Personas haciendo cola en la Librería General por el Volveremos. E.E

Tal y como ha anunciado el titular de Economía, este proyecto va más allá con la esperada campaña de invierno. Además, ha recordado que se está estudiando hacer una campaña específica de Volveremos para ayudar a los establecimientos que se encuentran cerrados debido a las obras en las calles como César Augusto.

De este modo, ya son muchas las familias que se benefician de esta iniciativa. "El material es muy caro y así, cada año ahorro algo", contaba una mujer que se ha acercado a primera hora hasta la librería.

Pero esta clienta no es la única que se beneficia. Otra de las presentes afirmaba que para ella es muy necesario, ya que compra el material para sus dos hijos pequeños: "Así lo aprovecho también en el pequeño comercio de mi barrio", apuntaba.