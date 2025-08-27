Bolas de granizo de cinco centímetros destrozan viñas, ciruelos y almendros en varios pueblos de Zaragoza

Las tormentas han vuelto a castigar con fuerza varios puntos de la provincia de Zaragoza. En Miedes de Aragón ha caído granizo de hasta 5 centímetros de diámetro, según cuentan desde el perfil de X (antes Twitter) de Meteo Aragón.

Su alcaldesa, Elisabeth Sánchez, confirma que "ha caído poco, pero gordo". "En nuestro caso no ha llegado al pueblo, pero sí a todos los alrededores. Ha comenzado poco antes de las 17.00", contaba.

Los mayores destrozos se han registrado en localidades como Orera, donde la piedra ha cogido viñas, ciruelos y almendros. "Las pedregadas son siempre malas, pero en esta época resultan aún peores. Ha tirado bastante almendra al suelo", lamentaba su regidor, Juan Luis Gómez.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado la alerta naranja por riesgo importante de lluvias en varios puntos de la Comunidad. Entre ellos, el sur de Huesca, la ibérica zaragozana o la ribera del Ebro.

Tanto es así que el Gobierno de Aragón ha activado el Plan Especial de Protección ante fenómenos meteorológicos adversos de Aragón (PROPCIFEMAR) en su fase de Alerta.

En caso de estar en casa en un momento de tormentas y lluvias intensas, desde el Gobierno aragonés aconsejan informarse de las predicciones, refugiarse, revisar la vivienda y si es necesario, limpiar bajantes y canalizaciones.

Además, se aconseja cerrar ventanas para evitar corrientes que puedan atraer rayos, desconectar aparatos eléctricos para que no sean dañados por subidas de tensión, no dejar objetos en el exterior que el viento pueda arrastrar.

