Uno de los mayores sindicatos del bus de Zaragoza se desmarca de la huelga: "Carece de legalidad"

Uno de los buses de la flota de Avanza, en el paseo de la Independencia de Zaragoza. E. E.

El Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT), tercer sindicato con más peso en el comité del bus urbano de Zaragoza, se ha desmarcado este martes de los paros parciales convocados a partir del 8 de septiembre.

Para su portavoz en funciones, José Ignacio Jiménez, la huelga "carece de legalidad", ya que ha sido anunciada "sin haber un acta aprobada y firmada".

El Colectivo se posiciona directamente "en contra" de la decisión, que sí apoyan CCOO, UGT y CSIF, y avisa de que ejercerá las acciones legales que considere oportunas.

"Los plazos que establece el reglamento del comité de empresa para la aprobación del acta no permiten que se pueda presentar una convocatoria de paros antes del 2 de septiembre, lo que supone un incumplimiento de la normativa y un hecho gravísimo para los intereses de los trabajadores, puesto que con estas irregularidades no podemos garantizar que no haya consecuencias en el seguimiento de los paros", avisan desde el CUT.

Por su parte, Sattra, sindicato que hasta hace unos meses lideraba el comité, ha deseado irónicamente "suerte" al actual presidente, Raúl Cabeza, dado que "la gestión no puede estar peor realizada". "Esperaremos acontecimientos y obraremos en consecuencia", decía tras lo sucedido esta mañana.

Si nada lo remedia, los paros seguirán el siguiente calendario:

Del 8 al 3 de octubre (lunes a viernes): de 12:30 a 13:30 h y de 14:30 a 15:30 h.

Del 4 al 13 de octubre (lunes a domingo): de 8:00 a 9:00 h, de 12:30 a 13:30 h, de 14:30 a 15:30 h y de 20:00 a 21:00 h.

Del 14 al 31 de octubre (lunes a viernes): de 12:30 a 13:30 h y de 14:30 a 15:30 h.

Así, el SAMA ha citado a los sindicatos y a Avanza al enésimo acto de mediación el próximo lunes 1 de septiembre a las 9.30 con el fin de intentar resolver el conflicto. Por su parte, el comité celebrará una asamblea informativa el 2 de septiembre y un referéndum entre la plantilla el día 4 de septiembre.

Para la compañía, son los sindicatos los que han roto la negociación. Avanza ha lanzado un comunicado en el que "lamenta la actitud inflexible del comité y el perjuicio que la huelga causará a los ciudadanos de Zaragoza".

"El planteamiento del comité, con incrementos salariales superiores al 20% más IPC, no es realista”, afirma en él Carlos Agulló, director en Zaragoza.