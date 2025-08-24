La plaga de ratas llega a otro barrio de Zaragoza: "Los ciudadanos estamos abandonados a nuestra suerte"

Este último mes Zaragoza está haciendo frente a una plaga de roedores que están apareciendo en demasía por diferentes zonas de la capital aragonesa. Los vecinos ya han denunciado que el entorno de la plaza de los Sitios había una gran cantidad de ellas a lo que se ha puesto remedio mediante veneno debajo de las plataformas de las terrazas.

Otros puntos señalados también han sido la zona universitaria en plaza San Francisco. Ahora se une uno más. Esta vez se trata del parque Bruil, a escasos metros del centro de la capital. Esta denuncia ha sido interpuesta en las redes sociales de la asociación vecinal Sos Parque Bruil acompañado de un vídeo donde se ven varias ratas en las inmediaciones.

En la publicación de Instagram, los vecinos detallan que las ratas entran y salen de la hiedra situada en un muro del parque. Así denuncian que "nadie va a hacer nada": "Los ciudadanos estamos abandonados a nuestra suerte por los que mandan, con inseguridad e insalubridad a nuestro alrededor", rezan.

La plaga de ratas, según relatan, se encuentra en una zona cercana a donde se sitúan numerosas personas de origen inmigrante que residen en la calle. La presencia de los mismos ha sido polémica en varias ocasiones en el parque Bruil como en el Centro de Historias. Los vecinos han reclamado soluciones ya que reclaman que ocasionan problemas de seguridad.

En relación a las plagas de los roedores, este martes el Ayuntamiento de Zaragoza explicó que ha llevado a cabo 17.329 tratamientos de control de plagas desde que comenzó el año, de los cuales 15.117 han sido para la desratización.

El Servicio de Salud Pública del consistorio señaló que el verano "suele ser una mala época, ya que con el calor se aumenta la posibilidad de plagas". Sin embargo, indicó que, "a pesar de las altas temperaturas de este verano, no han registrado un aumento en el número de quejas este año".

Por último, desde el consistorio hicieron un llamamiento a la colaboración ciudadana para reforzar la eficacia del plan. Recordando que la acumulación de bolsas de basura fuera de los contenedores, así como el abandono de solares o edificios sin mantenimiento, favorecen la presencia de ratas. Del mismo modo, insisten en la prohibición de alimentar animales en la vía pública.