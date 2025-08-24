Aviso por obras en el tranvía de Zaragoza: estos son los días que no funcionará y las paradas que se verán afectadas

El servicio del Tranvía de Zaragoza sufrirá una breve interrupción que afecta a los usuarios de este servicio público de movilidad. Durante los días 26 y 27 de agosto la Línea 1 en el tramo del Actur dejará de funcionar.

Desde Tranvía Zaragoza han concretado que la afección comenzará el martes 26 de agosto a partir de las 22.00 y hasta el fin de servicio. Durante este periodo no circularán tranvías entre las paradas La Chimenea y Legaz Lacambra / Adolfo Aznar, con ambos sentidos afectados.

Este mismo tramo estará sin servicio el miércoles 27 de agosto desde el inicio de la operación comercial por la mañana y, previsiblemente, hasta las 07.00.

Detrás de ello se encuentran la intervención técnica necesaria para la reparación de carril en un tramo del Actur lo que imposibilitará el funcionamiento normal del tranvía en ambos sentidos.

Como solución momentánea para no dejar a los usuarios sin servicio, el tramo afectado estará cubierto en todo momento por un servicio especial de bus.

Asimismo, avisan que los tramos horarios que se indican podrían variar dependiendo de la evolución de las labores de reparación.