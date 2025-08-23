Los bares de Zaragoza cogen carrerilla para La Vuelta a España: "La mayoría de consumiciones serán cervezas"

La Vuelta Ciclista a España, uno de los grandes eventos deportivos del país, llegará el próximo sábado 30 de agosto a Zaragoza. La prueba regresa a la capital aragonesa dos años después y, como en 2023, la ciudad se paralizará ante la llegada de los ciclistas.

Miles de zaragozanos y visitantes serán testigos de la emoción de un final de etapa. En concreto, el paseo María Agustín de Zaragoza será la meta de la etapa 8, que comenzará en Monzón y tendrá una distancia de 158 kilómetros.

La novedad con respecto a 2023 es que el recorrido por las calles de la ciudad es mucho más amplio y el primer paso por meta no pondrá fin a la etapa, ya que todavía quedará por delante un circuito circular de otros 23,4 kilómetros por varios distritos de la ciudad al girar por la Puerta del Carmen. Tras pasar por algunas de las principales avenidas, se prevé que la llegada se produzca entre las 17.15 y las 17.45.

Así pues, aunque muchos vecinos de Zaragoza podrán ver a los ciclistas pasar cerca de sus casas, el principal foco de atención se encuentra en la línea de meta. Allí se congregarán la mayoría de espectadores y, sin duda, para los negocios de la zona tendrá un impacto muy positivo. Principalmente, para los bares, restaurantes o cafeterías.

Positivo para la hostelería

Por ejemplo, Fermín Moreno, propietario de la Chocolatería y Cervecería ¡Mmm, qué rico! ubicada en pleno paseo María Agustín, reconoce que ese día habrá mucho trabajo: “Hemos tenido que reorganizar todo. Tenemos la plantilla al completo trabajando”.

Será la primera vez que Fermín Moreno viva La Vuelta desde su establecimiento, ya que en 2023 estaba de obras y no pudo abrir. “Me dio mucha rabia”, confiesa. No obstante, tiene grandes expectativas para esta edición: “Espero que salga todo bien y el tiempo acompañe”.

Igualmente, considera que la mayoría de las consumiciones serán “cervezas y refrescos” para llevar. “En 2023 solo fue la meta, ahora pasan dos veces. Entre la primera y la segunda habrá unos 10 o 15 minutos y en ese rato de espera la gente aprovechará para tomar algo”, añade el hostelero.

También será la primera vez que viva la ronda ciclista Carlos, propietario del restaurante Dahlia. En su caso, también tiene buenas expectativas, pues la calle estará llena y eso repercute en su negocio.

Bar restaurante Dahlia. Fernanda García Google Reseñas

En la misma línea hablaban unos camareros del bar Lecker & Lecker. “Va a estar a tope, es algo muy positivo”, señalan y recuerdan la experiencia de hace dos años. “La terraza se mantiene igual”.

Más allá de los locales de hostelería, comercios como Frutos Secos El Rincón esperan aumentar el número de clientes el próximo sábado. Leticia Luzón, responsable de la tienda del paseo María Agustín, 9, cuenta que van a incrementar la cantidad de producto de cara a esta fecha. “La prueba atrae a bastante gente. Al ser el final de etapa, todo el mundo viene aquí. Además, nos damos a conocer”, valora.

Incluso un Estanco del paseo cambiará su horario habitual por la gran cita, como señala un empleado de este. Normalmente, abren solo por la mañana los sábados, pero la intención es hacerlo todo el día para aprovechar la afluencia de gente.

Por su parte, las trabajadoras del Horno San Valero, ubicado ya en la avenida César Augusto, detrás de la Puerta del Carmen, apuntan a que tener la meta de la etapa tan cerca es muy positivo para el negocio.

En concreto, recuerdan que hace dos años, al estar en la parte de atrás del recorrido, acudían al local muchos trabajadores, técnicos y personal de organización del evento. Además, una de las empleadas subrayaba que hubo refuerzo en la plantilla de esa jornada.

Conchita, dueña de la Floristería Marbid. E.E.

Por último, hay otros negocios que mantendrán la persiana bajada cuando lleguen los participantes. Es el caso de la Floristería Marbid, que cierra los sábados por la tarde. Sin embargo, Conchita, la dueña, y María José, empleada, insisten en que es algo muy beneficioso para el barrio y sus compañeros, ya que mucha gente que pase por allí se animará a entrar y comprar.

La Vuelta a España 2025 dará inicio este sábado 23 de agosto en Turín (Italia) con la presencia de cuatro aragoneses: Jorge Arcas, Sergio Samitier, Fernando Barceló y Pablo Castrillo, que espera volver a dar de qué hablar.

Además, la Vuelta no solo pasará por Zaragoza, sino que la etapa 7 también tendrá su final en territorio aragonés, en Cerler, y el propio día 30, recorrerá las calles de Huesca.