La gran novedad de la Ofrenda a la Virgen del Pilar: una alfombra de flores de ocho metros que unirá Zaragoza y Pontevedra

Ejemplo de la intervención floral que se hará el día de la Ofrenda. Ayuntamiento de Zaragoza

Las Fiestas del Pilar de 2025 vendrán con novedades. La ciudad comienza a preparar sus días grandes con 'añadidos' al programa habitual con el objetivo de dar a turistas y visitantes de otros puntos de Aragón más motivos para acercarse hasta la capital del 4 al 13 de octubre.

Este año, la Ofrenda contará con una alfombra floral de ocho metros en la plaza del Pilar elaborada por la Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas (Pontevedra).

Se trata, según explican desde el Ayuntamiento, de una acción "de gran valor cultural" que realizará esta entidad gallega de manera desinteresada. "Se plantea como un gesto de hermanamiento entre territorios que comparten una arraigada tradición de devoción popular. Dentro de este acto central de las Fiestas del Pilar, esta intervención artística aportará un elemento visual muy atractivo y emocional", agregan.

Hace seis años, esta misma asociación realizó por primera vez este trabajo artesanal junto al edificio del Cubo de Turismo con distintas variedades de flores y de materiales complementarios.

Esta vez, el equipo gallego elaborará una alfombra de diseño circular, de aproximadamente ocho metros de diámetro. El objetivo es que la Virgen pase sobre ella durante la procesión, en un gesto que, de acuerdo con el Consistorio, "aúna respeto por la tradición y apertura a nuevas formas de expresión cultural".

El montaje comenzará a primera hora de la mañana del 12 de octubre para que se pueda completar su composición antes del inicio del acto religioso.

Así, la ciudad recibirá esta participación altruista como una muestra de devoción a la Virgen del Pilar y de compromiso con el arte efímero y la cultura popular. Supone, además, un nuevo valor estético y sentimental a un acto que, el año pasado, batió su récord de participación con más de 1.000 grupos oferentes.

El colectivo que llevará a cabo esta acción tiene un gran prestigio por su ancestral arte de confeccionar alfombras florales con motivo del Corpus Christi, cuya elaboración se remonta a la primera década del siglo XX, en concreto a 1910.

Esta manifestación, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional en 2009 y Bien de Interés Cultural en 2024, convierte cada mes de junio sus calles en un inmenso tapiz efímero, tejido con flores y elaborado colectivamente por centenares de vecinos y vecinas.

La Asociación de Alfombristas, nacida para preservar y proyectar esta tradición, ha llevado su arte floral a numerosos puntos de España y de Europa, incluyendo ciudades como Toledo, Vigo, Mérida, Bruselas, Braga o Roma.