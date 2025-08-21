Los conductores del bus amenazan con nuevos paros: empezarían en septiembre y llegarían a las Fiestas del Pilar

Uno de los buses de la flota de Avanza, este jueves, en el paseo de la Independencia de Zaragoza. E. E.

Los conductores del bus urbano de Zaragoza han planteado nuevos paros a partir de septiembre ante el “bloqueo” en la negociación del convenio. La convocatoria está pendiente de firma, pero si nada cambia, empezarían a partir del día 15 y llegarían a las Fiestas del Pilar.

El presidente del comité, Raúl Cabeza, confirma que la propuesta ha partido de CCOO y ha sido “consensuada” con el resto de sindicatos. Todos, cuenta, han votado a favor a excepción de Sattra, que se ha abstenido.

Si no se ha aprobado ya la convocatoria ha sido por una cuestión técnica: ni CUT ni Sattra han querido firmar el acta de la sesión por una “polémica” decisión directamente relacionada con la representatividad del comité de huelga. Y sin su firma, la convocatoria, tal y como estaba planteada, no es legal.

Esto podría resolverse en la reunión prevista para el próximo 2 de septiembre, aunque alteraría las fechas. Así, todo apunta a que, en vez de empezar el día 8, los paros arrancarían el próximo 15 de septiembre “de lunes a viernes” y en dos franjas: de 12.30 a 13.30 y de 14.30 a 15.30.

La huelga se extendería hasta el 31 de octubre y se intensificaría durante las Fiestas del Pilar, cuando los paros se ampliarían a las mañanas -de 8.00 a 9.00- y las noches, de 20.00 a 21.00. También se vería alterada la primera hora del búho y los refuerzos nocturnos.

La convocatoria no será oficial hasta que no se firme el acta. ¿Y qué ha ocurrido para que Sattra y CUT se hayan negado? La clave está en la composición del comité de huelga, de un máximo de 12 representantes.

“Cuando tú trasladas la representatividad de las urnas al comité de empresa, el resultado es 6 CCCO, 6 Sattra, 5 CUT, 4 UGT y 2 CSIF. Este reparto hace que, con UGT y CSIF, sumemos 12 de 23. En la comisión negociadora, en cambio, somos 13: 4 CCOO, 3 Sattra, 3 CUT, 2 UGT y 1 CSIF. Entonces, la suma de CCOO, UGT y CSIF hace 7”, cuenta Cabeza.

El problema venía al trasladar todo esto al comité de huelga. Con 12 miembros, los bloques chocaban continuamente en ‘empates técnicos' de 6 contra 6. “Esto hacía que no pudieras llegar a ningún acuerdo, que no pudieras suspender una huelga o desconvocarla… Nos dejaba bastante vendidos”, continúa.

Lo que se ha hecho ha sido plantear “que la representatividad de las urnas, en caso de empate, fuese la que diese valor”. Es decir, que CCOO, UGT y CSIF representaran el 55% de los votos. “Ahí, CUT y Sattra se han opuesto y hemos votado que, si no se hacía así, nos quedásemos con 11 miembros más el portavoz como número 12. Esto hace que CCOO tenga un representante más que pierde el Colectivo Unitario de Trabajadores. Se ha votado, se ha acordado por mayoría y es entonces cuando se han negado a firmar el acta”, afirma.

Para Cabeza, todo esto es “una pataleta”. Sattra, en cambio, no lo ve así. El sindicato que hasta hace pocos meses lideraba el comité ha lanzado un duro comunicado a través de sus redes sociales en el que pide la dimisión de Cabeza, al que tachan de dictador e incompetente, al considerar que la convocatoria es "una chapuza".

A su entender, plantear unos paros con horarios fijos "machacaría a la plantilla".

Pese a la polémica, todo apunta a que el acta se firmará el día 2, ya que no se necesita unanimidad sino mayoría. El problema, dice el presidente del comité, es que la huelga llegará fuera de la fecha límite que ha dado el Ayuntamiento -el 5 de septiembre- para sacar los pliegos.

