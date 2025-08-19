El PSOE exige a Chueca un plan "con medidas efectivas y no puntuales" para acabar con la plaga de ratas en Zaragoza

Desde hace unos días, las plagas de ratas en Zaragoza están en el punto de mira de los vecinos. Primero, fue la plaza de Los Sitios y unos días después, vecinos de la plaza San Francisco y alrededores aseguraban a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN la presencia de ratas "desde hace cinco años".

Hoy, el concejal socialista Chema Giral ha reclamado a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, un plan exhaustivo para combatir la presencia, "cada vez más acuciante", de ratas y cucarachas en los barrios de la ciudad. Considera que "las medidas que está adoptando el gobierno del PP no están resultando efectivas".

Giral recuerda que, hace escasos días, los residentes de la plaza de Los Sitios alertaron de la presencia de una plaga de ratas. Un problema que también se ha propagado a otras zonas como el paseo Teruel, la plaza San Francisco, el barrio de La Almozara o la calle de Andrea Casamayor, donde los vecinos aseguran que la situación “comienza a ser insostenible”.

También lamenta: "La triste realidad es que Zaragoza está más sucia y los barrios más abandonados". A ello añade que "las limpiezas extraordinarias no sustituyen la limpieza diaria que necesitamos para combatir este tipo de plagas, que pueden llegar a ser un verdadero problema de salud".

En este sentido, el concejal socialista reclamará en la Comisión de Medioambiente del próximo mes de septiembre un plan de desratización y de control de insectos (especialmente cucarachas) que contemple “medidas efectivas y no puntuales” para acabar con estas plagas. Para ello, Giral considera que será necesario reforzar, entre otras cosas, los trabajos de control en parques, colegios, mercados, veladores o alcantarillas.

Desde el grupo socialista aseguran: "Llevamos tiempo denunciando que Natalia Chueca está más preocupada por la imagen y por el marketing político que por cuidar los servicios públicos de nuestra ciudad". También lamentan que "la ausencia de limpieza ha provocado que aparezcan ratas y cucarachas en diferentes zonas de la ciudad".