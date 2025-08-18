El Monumento a los Sitios de Zaragoza iniciará sus obras de restauración el próximo otoño

El Ayuntamiento de Zaragoza comenzará en otoño la restauración del Monumento a Los Sitios para reparar los daños por el paso del tiempo. Estas obras consistirán en reparar sus principales patologías y estabilizar el deterioro de sus materiales pétreos y metálicos. El proyecto está en fase de adjudicación de la obra a la que se han presentado tres empresas. Los trabajos comenzarán tras resolverse el proceso de licitación, por un valor de 348.608,21 euros.

Este proyecto de restauración, que en su origen parte de la petición de la Consejería de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, está coordinado por el servicio de Arquitectura, ha sido redactado por Typsa, y cuenta con un informe dictamen sobre el estado de conservación y necesidades de actuación en los materiales pétreos encargado a la Universidad de Zaragoza a través del Área de Petrología y Geoquímica del Departamento de Ciencias de la Tierra.

Según ha explicado Víctor Serrano, consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, se actuará sobre el monumento "a diversas alturas y en todas sus caras, desde la base (grada inferior) hasta su remate superior (escultura sobre monolito)".

En esta misma línea Serrano ha especificado: "El monumento cuenta con múltiples problemas de erosión y exfoliación en superficies, manchas negras asociadas a contaminación, descamación del barniz antigrafiti aplicado en la reforma de 1996". “La parte más cuantiosa de la inversión irá destinada a la intervención en elementos metálicos (77.767 euros), en la arenisca del monolito (64.470 euros) y en la arenisca de la grada inferior (47.180 euros)”, ha especificado.

El grupo escultórico tiene más de 16 metros de altura y está planteado como un diorama circular donde se encuentran representadas diferentes escenas y símbolos de Los Sitios. El conjunto está integrado por numerosas figuras realizadas con una rica modulación de matices escultóricos (bajorrelieve, relieve, altorrelieve y bulto completo) y de materiales (piedra arenisca, piedra caliza y bronce), y se divide en tres partes principales en altura (de abajo a arriba):

Grada: Construida en piedra arenisca. Sin adiciones de elementos de bronce.

Basamento: Construido en piedra caliza. Con elementos de bronce adosados.

Monolito: Construido en piedra arenisca. Con elementos de bronce adosados.

La última vez que se actuó en el monumento fue en 1996, dentro del programa de actuaciones en monumentos urbanos “Manos a la obra” promovida por el Ayuntamiento de Zaragoza. La obra estuvo entonces centrada en la limpieza y aplicación de productos de acabado y protección de elementos pétreos y metálicos.