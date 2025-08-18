Una avería deja sin luz a casi 700 personas en varios municipios de la provincia de Zaragoza

Cuatro pueblos de la provincia de Zaragoza se han quedado sin luz este lunes 18 de agosto y en total hay 663 personas afectadas en Las Pedrosas, Sierra de Luna, Castejón de Valdejasa y Tauste. Todos ellos municipios de la Comarca de las Cinco Villas.

Desde Endesa confirman que el corte se debe a la desconexión de una línea de media tensión dependiente de la instalación eléctrica de Marracos. Esta se ha producido a las 12.10 del mediodía. Se desconoce todavía la causa de la avería.

Según ha informado el 112 de Aragón, por el momento los técnicos de la compañía eléctrica están trabajando en la zona para recuperar el suministro eléctrico lo antes posible.

