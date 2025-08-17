La cafetería de Zaragoza que hizo historia en toda España: "Cambio la forma de disfrutar el ocio en la ciudad"

Todas las cosas, pese a que parezcan de toda la vida, tienen un inicio. Un antes y un después llega a cambiar la manera de hacer las cosas. Por ejemplo, algo tan cotidiano como ir a echar un café o una cerveza fresca a la terraza de un bar parece hasta una tradición. Pero, si uno revisa imágenes de cómo era Zaragoza hace 156 años, los veladores -tan queridos por los ciudadanos en la época estival- no existían.

De hecho, tal y como lo explica el historiador Jesús Martinez a este diario, no fue hasta el 23 de julio de 1869 cuando el primer velador se instaló en la capital de Aragón. Con tan solo tres años de recorrido desde su apertura (en 1863), fue el histórico Café Europa, situado en la plaza de España - donde hoy está el Banco de España- el que, imitando una moda que había nacido pocos años antes en París, decidió sacar a la calle sus sillas y sus mesas.

Ciudad pionera

Un acto que, atípico en esa época, "cambió la forma de disfrutar el ocio en la ciudad". Y no es para menos, porque Zaragoza se convirtió en una ciudad pionera, adelantando a ciudades como Madrid (donde llegaron en 1870), Bilbao (en 1878) y Barcelona (en 1879).

Un velador en Zaragoza, en el año 1913. E.E Zaragoza

Eso sí, aunque fue toda una revolución, en la capital aragonesa el éxito fue inmediato. Tanta fue la fama que se ganó la terraza del Café Europa que otros establecimientos, en el Coso y en el paseo Independencia, no tardaron en seguir el ejemplo.

Según Martínez, el modelo de terraza provenía de la reforma urbana parisina de mediados del siglo XIX, que con sus grandes bulevares y amplias aceras "inspiró a los cafés a instalar mesas al aire libre". En Zaragoza, se cree que la influencia pudo llegar a través del periodista Eusebio Blasco, zaragozano afincado en París y figura destacada de la prensa madrileña, que defendía en sus artículos la instalación de terrazas.

El origen

Las primeras mesas eran 'veladores' -redondas y de un solo pie-, un diseño procedente de Francia que originalmente servía para colocar velas en casas sin electricidad. Además, Martínez señala que tanto el mobiliario como la palabra 'terraza' se importaron del francés, "donde el término designaba un lugar plano con buenas vistas".

A lo lejos el café Europa, donde ahora está el Banco de España, aunque ya sin terraza. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

En sus inicios, las terrazas en España ya estaban reguladas: "Solo se permitía una fila de mesas para no obstaculizar el paso, aunque esta norma rara vez se cumplía", explica. Las crónicas de la época recogen incluso que algunos criticaban la costumbre de tomar café en pleno verano, sugiriendo que lo propio era beber cerveza, costumbre que acabaría popularizando las famosas “cañitas” madrileñas.

Aunque no se conservan fotografías del Café Europa en sus primeros años, su apertura marcó un antes y un después en la vida social zaragozana, situando a la ciudad a la vanguardia de una costumbre que hoy forma parte inseparable del paisaje urbano español.