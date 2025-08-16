Continúa la ola de calor: Aviso rojo por temperaturas máximas en Ribera del Ebro (Zaragoza) para el domingo 17 de agosto

Aviso rojo por temperaturas máximas en Ribera del Ebro (Zaragoza) para el domingo 17 de agosto Aemet

El calor no remite en Aragón. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido los siguientes avisos para el domingo 17 de agosto:

Aviso nivel rojo en Ribera del Ebro.

Aviso nivel naranja en provincia de Huesca, Cinco Villas, Ibérica zaragozana y Bajo Aragón.

Aviso nivel amarillo en Albarracín y Jiloca y Gúdar y Maestrazgo.

Desde el Centro de Emergencias 112 Aragón se han notificado estos avisos a las comarcas afectadas para que tanto los responsables de protección civil como los servicios operativos puedan adoptar las medidas de anticipación, prevención y preparación necesarias para evitar posibles impactos adversos o reducirlos en la medida de lo posible.

Protección Civil recuerda que todos somos susceptibles de sufrir trastornos ante las altas temperaturas, aunque hay grupos de personas que presentan mayor riesgo, como los mayores de 65 años; los bebés y niños pequeños; las personas que realizan actividades que precisan de gran esfuerzo físico; y las personas con problemas crónicos de salud, a los que hay que prestar especial atención durante estos días.

Por este motivo, a través de las redes sociales del 112 Aragón y del Gobierno de Aragón se están difundiendo tanto las previsiones meteorológicas como consejos de autoprotección ante altas temperaturas.