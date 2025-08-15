El alcalde de un pueblo de Zaragoza corta los insultos a Sánchez en el pregón de fiestas con un 'A mí me gusta la fruta'

Momento del chupinazo en las fiestas del pueblo. Ayuntamiento de El Burgo de Ebro

La semana pasada hubo lío al comienzo de las fiestas de Huesca por la actuación de un concejal del PP que interrumpió brevemente el pregón para que se escucharan los insultos a Pedro Sánchez que coreaban cientos de asistentes desde la plaza de la Catedral.

La escena, con una diferencia, se ha vuelto a repetir en El Burgo de Ebro, un pueblo de Zaragoza. Los vecinos gritaban insultos a Sánchez cuando el alcalde de la localidad, Vicente Royo, desde el balcón, intentó cortarlos con un 'Me gusta la fruta'.

Llama la atención que reconozca "su gusto por la fruta" cuando se trata de un alcalde socialista. Preguntado por el episodio, no ha querido darle mayor importancia: "Son cuatro críos, porque son cuatro críos, lamentablemente; pero bueno, no pasa nada. Se paró y todo perfecto".

"En el pueblo no hay ningún problema, ni ningún tipo de pelea política. Hay buen ambiente y nos llevamos bien", explica Royo a El Español.

Este viernes 15 de agosto, muchos pueblos de Aragón celebran sus fiestas populares. Estas suelen comenzar con un pregón leído desde el balcón del ayuntamiento a todos los vecinos reunidos en la plaza. Ha sido en este momento cuando los jóvenes de El Burgo de Ebro han entonado 'Pedro Sánchez, hijo de puta'.

El alcalde socialista tomó el micrófono y dijo: "No vamos a mezclar churras con merinas", para añadir seguidamente: "Me gusta la fruta".

Tras el pregón, el alcalde ha reconocido que habló con los protagonistas de los insultos: "Son familias del Burgo, amigos, que aquí nos conocemos todos; y luego hablas con ellos y te dicen: “Alcalde, que esto es viral, que no va contra nadie”... En fin, no tiene mayor importancia", sentencia e insiste: "Por supuesto, salimos rápidamente a cortarlo porque en el Burgo no procede, y ya está, sin problema".

Cabe recordar que el Ayuntamiento de El Burgo de Ebro fue noticia hace unos años porque gastó más de 2.400 euros en una comida con la ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría.

El hecho tuvo lugar en plena campaña electoral para las generales y generó un importante gasto a las arcas municipales. Finalmente, el grupo municipal socialista subsanó la situación, restituyendo íntegramente el gasto.