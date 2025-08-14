Alfonso Gómez Gámez pedirá volver a ser portavoz adjunto del PSOE tras levantarse su suspensión de militancia

El socialista Alfonso Gómez Gámez pedirá volver a ser portavoz adjunto del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza tras levantarse su suspensión cautelar de militancia.

Su nombre saltó a los periódicos, las radios y los telediarios al aparecer en uno de los audios de la trama corrupta de Koldo, Ábalos y Santos Cerdán. En él se nombraba a "un tal Alfonso" que era concejal de Zaragoza, lo que bastó para que la nueva dirección, encabezada por Pilar Alegría, actuase con "absoluta diligencia" para cortar de raíz la polémica. Finalmente terminaron siendo dos los señalados: él y Alfonso Martínez, miembro del comité regional.

El partido les abrió entonces un expediente que se dilató durante prácticamente mes y medio: de mediados de junio a finales de julio. En un principio se prometió una solución rápida para no alargar la agonía -el PP ya había afilado las armas tanto en el Ayuntamiento como en las Cortes de Aragón-, pero la situación interna del PSOE y lo peculiar del caso -no había más pruebas contra ellos que un audio en el que no se les atribuía ningún delito- hicieron que el partido moviese ficha y terminase levantando la suspensión cautelar.

Gómez Gámez permaneció en un segundo plano durante las peores semanas de la polémica, abandonando su puesto junto a Lola Ranera en el pleno para sentarse en el otro extremo de la bancada socialista. No fue al que el PP pidió ex profeso, pero sí estuvo en el ordinario y en el Debate sobre el Estado de la Ciudad.

Ahora, la situación es otra. Este miércoles se le pudo ver 'en primera línea' por partida doble: primero junto a la también concejala del PSOE Eva Cerdán durante la tradicional recepción a los jugadores del Real Zaragoza y por la tarde, en la protesta por el cierre de las Zonas Jóvenes.

Alfonso Gómez, durante la protesta por el cierre de las Zonas Jóvenes. PSOE Zaragoza

Tras levantarse su suspensión cautelar, noticia de la que se le informó a través de un burofax, el concejal es ya un militante "normal" con todos los derechos. Oficialmente, sin embargo, no puede volver a ejercer de portavoz adjunto.

Él mismo abandonó "de forma voluntaria y cautelar" sus funciones hasta la resolución del expediente como muestra "de las convicciones políticas y morales" que ha demostrado en sus 20 años de trayectoria "como servidor público".

Lo hizo, según dijo a través de un comunicado, para no perjudicar la imagen de su propio partido ni el trabajo del resto de sus compañeros. "No es mi voluntad ser utilizado como herramienta contra el Gobierno progresista de España como está haciendo el Gobierno de Natalia Chueca", aseveraba entonces.

Para que pueda volver a ser portavoz adjunto tendrá que volver a ser nombrado por el partido, y aquí serán especialmente importantes las opiniones de la portavoz municipal, Lola Ranera, y de la nueva secretaria del PSOE-Zaragoza, Teresa Ladrero. Según ha podido saber EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, la intención de Gómez Gámez es solicitarlo a no mucho tardar, ya que, según trasladan desde su entorno, no hay ningún motivo para mantenerlo apartado "más allá de evitar la polémica".

Lo normal, dicen las mismas fuentes, sería volver a la situación anterior. "Si no, el partido tendrá que explicar por qué no lo hace", exponen. La respuesta, en cualquier caso, no se conocerá hasta la vuelta de vacaciones.