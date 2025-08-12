Zaragoza recuperará una de las concesiones más ruinosas de la Expo: se convertirá en un centro deportivo 'top'

Los intentos de poner fin a las ruinas y el abandono que envuelven al Parque del Agua de la Expo 2008 continúan. Mientras se trabaja en reparar y resolver los líos judiciales en las playas o en el centro deportivo Soccer World, el Ayuntamiento ya ha sacado a licitación las obras de vaciado, retirada de lodo y limpieza de la balsa inferior del canal de aguas bravas.

Una operación que busca poner fin a una de las concesiones más ruinosas de la Expo, que contó en su día con una inversión cercana a 6 millones de euros. Y, es que, pese a que las expectativas estaban muy altas para este recinto, no acabó de triunfar.

En gran parte porque la balsa inferior, desde que se abrieron las puertas de las instalaciones, perdía agua. Un problema que obligaba a aumentar el bombeo y que encarecía los costes de luz a niveles desproporcionados.

Las instalaciones, en la actualidad. E.E Zaragoza

No obstante, no es un adiós. De hecho, y según consta en los pliegos, el Ayuntamiento tiene pensado poner en marcha de nuevo el funcionamiento del canal. Aunque para ello el primer paso es que una empresa realice el dragado y limpieza de los lodos de la balsa inferior, lo que servirá para que se valore el estado de las instalaciones.

Proyecto deportivo

La idea, según consta en el contrato de licitación, es destinar la actividad del canal de aguas bravas para "un proyecto deportivo integral". Es decir, crear unas instalaciones que aúnen "la tecnificación y la promoción de los deportes, la educación e investigación deportiva, el ocio y el turismo".

Pero, como ya se ha señalado, para hacer esto posible primero es necesario llevar a cabo una obra hidráulica -de dragado y bombeo- con máquinas de arrastre y extracción de todo el lodo que hay en la balsa. Trabajo, para el que será necesario -y así se señala en los pliegos- lanzas de agua a presión para conseguir eliminar todo el barro.

Todo ello se deberá hacer en un total de 12 días y deberá estar listo para este 12 de septiembre (sin posibilidad de prórroga). Además, se ha fijado un presupuesto de base de licitación de 47.834,40 euros (IVA incluido).

Eso sí, si las empresas reducen los plazos pueden conseguir una mejora de 10 puntos. Aunque la oferta económica son 80 puntos, de los 100 posibles. Además, se considera causa de penalización no finalizar las obras a tiempo, siendo el coste de 300 euros por día (entre 1 y 3 jornadas de retraso) y de 400 euros al día (de 4 a 7 jornadas de retraso).