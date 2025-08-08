Zaragoza activa la alerta naranja por la ola de calor: piscinas más baratas con temperaturas máximas de 43 grados

El Ayuntamiento de Zaragoza activará este sábado 9 de agosto la alerta naranja del Plan Municipal de Emergencias por ola de calor, ante las altas temperaturas que se esperan en la ciudad hasta el jueves. La duración podría modularse o prolongarse más días en función del pronóstico que se vaya confirmando para las siguientes jornadas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el termómetro alcanzará este sábado y domingo unas máximas de 40 grados y unas mínimas de 23. El lunes es el día en el que está prevista una subida más pronunciada del mercurio, con máximas de 43 y mínimas de 26, para descender en los días posteriores, tanto la máxima como la mínima, hasta el jueves.

Entre las medidas adoptadas para estos casos, se reduce el precio de la entrada individual de las piscinas municipales, siempre que se adquiera en taquilla. El coste pasará de 4 euros a 2,5 euros en el caso de los adultos; de 2,70 a 2 euros para menores de edad; y de 2,60 a 2 euros para mayores de 65 años y pensionistas.

Además, el Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con una red de refugios climáticos compuesta por 55 equipamientos municipales que están disponibles en su horario de apertura. A los centros de convivencia de personas mayores y los centros cívicos de la ciudad que ya funcionaron el año pasado, este verano se ha sumado la sala de exposiciones de los Depósitos Pignatelli o la sede de la Oficina de Medio Ambiente en Casa Jiménez.

Para atender los picos de altas temperaturas, el Ayuntamiento ha instalado este verano nuevos pulverizadores de agua ubicados en las proximidades de la calle Delicias, en Duquesa Villahermosa, y el remojachicos del Parque de la Tolerancia, en el Actur, que funcionan en horario de 11.00 a 23.00 horas.

También se han puesto en marcha las fuentes de refresco ubicadas en la plaza de Salamero, en horario de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas.

El Ayuntamiento recuerda a la ciudadanía que extreme las medidas de precaución para evitar problemas de salud ante las altas temperaturas. Aunque todas las personas pueden sufrir trastornos ante el exceso de calor, las personas mayores de 65 años, los menores de cinco años, especialmente los bebés, y aquellas que realicen una actividad que requiera mucho esfuerzo físico presentan un mayor riesgo y, por tanto, deben estar especialmente protegidas.

Los voluntarios de Protección Civil vigilarán los espacios abiertos y las zonas verdes para atender incidencias y recordar a los vecinos los cuidados personales, y se activarán las fuentes para que los ciudadanos puedan refrescarse.