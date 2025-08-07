Desinfección urgente por una plaga de ratas en pleno centro de Zaragoza: "Raticida para evitar que aumenten"

La proliferación de ratas en la plaza de Los Sitios de Zaragoza, en pleno centro de la capital aragonesa, ha obligado a intensificar las medidas de control y la vigilancia.

Ante la proliferación de estos roedores durante la semana pasada se está llevando a cabo la limpieza de las tarimas y haciendo labores de desinfección para hacer frente a la plaga de la que alertaron los vecinos de la zona estos últimos días.

Desde el momento en el que recibieron la alerta, el Instituto de Salud Pública contactó con los 16 espacios que hay en la plaza de Los Sitios y que cuentan con tarima. Así lo ha explicado la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, debido a que "las ratas que se localizaron estaban cerca a dichas tarimas".

En estos entornos, los roedores buscan alimento y refugio, y desde ahí se llevó a cabo un trabajo "exhaustivo", que concluyó con la certeza de que "el alcantarillado está limpio".

Todo este trabajo también se está llevando a cabo por parte de los hosteleros, en concreto de los 16 bares cercanos a la Plaza de los Sitios: "Un trabajo coordinado entre ayer y hoy en el que están levantando y limpiando las tarimas", ha afirmado Gaudes.

Por eso, aunque los bares ya han puesto el foco en las tarimas, también han comenzado a desinfectar: "Sus empresas están trabajando en la desinfección y en poner raticidas para evitar que las ratas aumenten", ha asegurado la consejera de Ambiente y Movilidad.

Aunque la plaga puede deberse a la suciedad, el aumento de las temperaturas o de la proximidad a las tarimas, la edil apunta que Zaragoza es una ciudad muy grande y puede haber puntos con "cucarachas, insectos o ratas".

Ante una plaga similar o aquello que suponga una amenaza para la salud pública, la titular de Medio Ambiente recuerda que hay que llamar al Instituto de Salud Pública y que ellos mismos se encargan de coordinar el efectivo de trabajo con los medios municipales adecuados.

De este modo, subraya que lo importante es trabajar en el mismo momento en el que hay un llamamiento por parte de vecinos y ciudadanos: "Como en este caso se ha hecho con la revisión de las alcantarillas", ha apuntado la consejera.

Inversión y sanciones