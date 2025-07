Vox se rebela contra la alcaldesa de Zaragoza y su política de "márquetin": "Su obligación no es entretener, sino atender"

La del grupo municipal de Vox, este martes, ha sido una actitud rebelde ante la alcaldesa Natalia Chueca. O más bien, la de su portavoz, Julio Calvo, que nada más situarse tras el atril se ha lanzado al ataque contra el Gobierno "del márqueting". Lo ha definido en tres palabras: "Zaragoza, pan y circo". Todo un lema que, tal y como lo ha planteado Calvo, bien podría ser "su lema electoral para el 2027".

Un carácter crítico el del concejal que ha justificado recordando que han pasado diez años desde su abandono del PP. Una decisión que tenía un motivo concreto y que dejó escrito en una carta que envió a, por aquel entonces presidente provincial de su formación, Luis María Beamonte: "¿De qué sirven tantos afiliados, tanta estructura, tanta mayoría absoluta y, sobre todo, tanto poder, legítimo y democrático, si falta la determinación de usarlo?".

Y, esa misma pregunta, a su juicio, "sigue siendo plenamente vigente". Tal y como lo han observado desde Vox, ya se han cumplido dos años desde que Chueca tomó el mando en el Ayuntamiento de Zaragoza. Tiempo en el que han podido ver "qué ha cambiado y qué no". "Nosotros desde nuestro grupo observamos que han sido pocos", se ha respondido Calvo a sí mismo.

"Falta de cambios reales"

Porque sí, Calvo ha recordado "todos esos eventos en la calle, en la Plaza del Pilar, en el parque Grande, en Macanaz… que están marcando esta época". Pero no es eso a lo que se refiere su grupo. Ni a las obras y proyectos emprendidos. Lo que realmente han echado "en falta" desde su coalición son "cambios de fondo en el transporte, la seguridad o la vivienda".

Y es por eso, por esa "falta de cambios reales", es por lo que Calvo asegura que "las mismas cosas que denunciaba hace catorce años, hoy siguen siendo motivo de crítica". Ante lo que ha concluido que "nada, o muy poco, ha cambiado". Aunque no sin antes recriminar que "la obligación de una alcaldesa no es entretener, sino entender y solucionar los problemas de sus vecinos".

Así, le ha echado en cara a Chueca tanto "su sobreexposición" como que en Zaragoza "siempre pasen cosas". Porque, según Calvo, todo ello tiene un coste: "¿Qué otras cosas, quizás menos visibles, pero más importantes, estamos sacrificando a cambio de todos esos eventos que ustedes programan una semana sí y otra también?", ha expuesto.

Gestión de "un centro comercial"

"Gestiona usted la ciudad como un centro comercial o un parque de atracciones. Y un Ayuntamiento es otra cosa, y está para otra cosa", ha atacado Calvo. Y esta manera de dirigir, tal y como lo ve el edil, es lo que ha generado "distintas bolsas de descontentos" entre los vecinos que "sufren por el aumento de la criminalidad o por el ruido que sufren por las noches".

Y, eso que, según considera el portavoz del grupo municipal, "a Chueca le favorecen cuatro factores". El primero, el contar con el "apoyo" de Vox, ya que, "sin las advertencias" de Calvo y su grupo a la alcaldesa "es posible que hubiera tenido más contestación social de la que tiene".

Segundo, "dispone del mayor presupuesto de la historia de la ciudad". Algo que para Vox es toda una "paradoja" si se compara con "la pobreza cada vez mayor de los ciudadanos". Tercero, "disfruta de la peor oposición posible". Y lo ha aclarado asegurando que Chueca se tiene que enfrentar a "un Zaragoza en Común comandado por una persona que se define como comunista en pleno siglo XXI y a un grupo socialista absolutamente desprestigiado".

Y, por último,"vuelven a coincidir en el Gobierno de Aragón y en el Ayuntamiento de Zaragoza dos gobiernos del mismo signo político". Ello, según considera Calvo, debería facilitar el entendimiento y la colaboración, "pero no es así".

Por todo esto, Vox le ha vuelto a "aconsejar" a la alcaldesa algunas cosas. Entre ellas que se sigan explorando condiciones técnicas o jurídicas para la prolongación de la línea uno del tranvía, así como la creación de un foro de debate de políticas de movilidad en Zaragoza. También le han exigido que se licite la contrata del autobús urbano, retrasada hasta septiembre, y por último que el Gobierno renuncie al proyecto de Ciudad Inteligente del Deporte "para destinar ese dinero a la vivienda, un problema mucho más urgente".

Respuesta de la alcaldesa

La rebeldía mostrada parece no haber afectado a la regidora, que se ha dirigido al portavoz de Vox para hacerle saber que su Gobierno "toma nota". Aunque ha añadido que, "no están de acuerdo en todo" y que no es lo mismo "opinar desde la oposición".

Eso sí, ha intentado calmar el tenso ambiente recordandole a Calvo que "la ciudad encontrada al llegar a la alcaldía no era la mejor". Además, ha asegurado que ambos partidos "coinciden en algunas cosas".

Y, en esas están, "trabajando". Pero, el problema para la alcaldesa es que "en seis años" uno hace "lo que puede". Eso sí, se ha mostrado orgullosa al afirmar que Zaragoza "vive un buen momento".