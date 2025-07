El PSOE ataca a Chueca con la Zaragoza "real": "Vive en una fantasía permanente y tóxica para la ciudad"

La Zaragoza "real" a la que "no llegan las luces" del PP ha centrado los ataques de la portavoz del PSOE, Lola Ranera, en el 'segundo round' del segundo Debate sobre el Estado de la Ciudad de Natalia Chueca. Frente al discurso "triunfalista" de la regidora, la concejala socialista ha cargado contra un modelo de ciudad que busca hacer de Zaragoza una copia de Madrid.

"Queremos ser nuestra mejor versión sin perder nuestra esencia, una ciudad imperfecta, acogedora y viva. Zaragoza es mejor cuando es para todos", ha asegurado. Pero el resultado, ha afirmado, es otro, con una ciudad cada vez más dura, gris y menos habitable.

Ranera ha criticado el "autoritarismo" de la alcaldesa, que ha hecho que en estos dos años no se haya alcanzado "ni un solo acuerdo con la oposición", y el "desprecio" con el que trata a los ciudadanos. "Esa es la Zaragoza real, aunque no salga en sus fotos. Hay una Zaragoza de sombras que no le interesa porque no forma parte de ella", ha advertido.

En su opinión, la "obsesión" de Chueca por cortar cintas le ha impedido ver más allá. Ranera ha lamentado, también, que el PP haya "malgastado" un presupuesto histórico. "Tenía la oportunidad de construir la segunda línea del tranvía y acabar con las desigualdades en los barrios", ha resaltado.

En su lugar, ha dicho Ranera, el PP se ha dedicado a subir el billete ordinario del bus de 1,35 euros a 1,65 mientras "perdonan millones de euros a unos pocos". Pero si en algo se han traspasado todos los límites, a su juicio, ha sido con el Jesús y María, un "pelotazo urbanístico sin precedentes sin ningún interés para la ciudad".

Para la portavoz socialista, Chueca vive en una fantasía permanente y tóxica para la ciudad. "Actúa como si gobernara una ciudad imaginaria", le ha dicho, poniendo como ejemplo el Parque de Atracciones, que "quiere convertir en un parque elitista", o los quioscos, reconvertidos en franquicias o restaurantes de lujo.

El "engaño electoral" de la Ciudad Inteligente del Deporte o la nueva Romareda, que "va a hipotecar a Zaragoza durante muchísimos años", tampoco han faltado en su discurso, destacando, igualmente, la oposición de los vecinos a proyectos como el de Vía Hispanidad o la situación en la que se encuentra actualmente el Parque Bruil.

"Gobernar no es imponer, es escuchar, pero usted no cree en la participación sino en la centralidad", ha seguido Ranera contra un PP que se ha convertido en "rehén de Vox".

En la Zaragoza a la que no llegan las luces, ha insistido, hay parques abandonados y deficientes servicios públicos, con ciudadanos que no entienden que se gasten 40.000 euros en anillar el puente de Piedra o 50.000 en plantar vides en Macanaz mientras sus problemas siguen sin resolverse.

Ranera ha criticado que se incumpla el mandato del juez con los pliegos del bus, ha pedido más medidas en seguridad vial y ha cargado contra la falta de políticas en materia de vivienda, con incrementos del 69% en el precio del alquiler en la última década.

"Echa balones fuera para eludir su responsabilidad y siguen sin aplicar la ley de vivienda", le ha reprochado.

El "desprecio hacia lo nuestro" de Chueca se ha visto, de acuerdo con la portavoz, en proyectos como La Lonja o a la hora de "desmantelar cualquier proyecto que oliera a Gobierno socialista" como Etopia, La Azucarera o El Túnel de Oliver.