Zaragoza clama contra Bildu en el 28º aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco: "Tienen más poder que nunca"

Zaragoza se ha sumado este jueves a los homenajes a la memoria de Miguel Ángel Blanco en el 28º aniversario de su secuestro y asesinato en manos de ETA. Las principales instituciones han honrado su recuerdo y memoria en un pequeño monolito en uno de los corazones de la ciudad, en la plaza de San Francisco, que reconoce a las víctimas de los atentados a manos de la banda terrorista.

En medio de las palabras honrando a la memoria de Miguel Ángel Blanco y el ‘espíritu de Ermua’, ha resonado un fuerte mensaje de rechazo a los pactos entre PSOE y Bildu que, según el presidente de Aragón, Jorge Azcón, es “el mayor problema de deterioro democrático” que tiene España. “No puede ser que el Gobierno de España pacte con los herederos políticos de los asesinos como si no pasara nada, porque pasa”, ha aseverado.

A juicio de Azcón, esta “normalización” de “una ideología criminal” va camino de conseguir “mayores cotas de gobierno”, después de obtener la Alcaldía de Pamplona. “Los herederos de los terroristas están mucho más cerca de conseguir gobernar en instituciones e imponer sus instituciones”, ha incidido.

Por ello, añade, desde el Gobierno aragonés reivindican el ‘espíritu de Ermua’ y sostienen que “no vamos a tolerar” que se juegue con “los principios de nuestra democracia”. “Reivindicamos los valores por los que millones de ciudadanos salieron a la calle a gritar ‘basta ya’, y que tienen memoria de lo que ocurrió con el terrorismo. Debemos garantizar el respeto de las víctimas y la tutela de su dignidad”, ha subrayado.

En la misma línea, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha recordado cómo aquel “vil” asesinato “nos desgarró a toda la sociedad”, mientras “en otros lugares” se “negocia” con su memoria. “ETA ya no mata, pero su legado tiene más poder institucional. El Gobierno tiene el apoyo del brazo político de quienes sembraron el miedo durante décadas. La anomalía democrática es escandalosa”, ha señalado la regidora.

Así, Zaragoza “no va a permitir” que “se diluya la memoria” de Miguel Ángel Blanco. “No fue una víctima cualquiera, sino un símbolo de dignidad, coraje y libertad. El ‘espíritu de Ermua’ no fue una moda, sino un compromiso cívico con la verdad y la memoria. Zaragoza estará siempre enfrente del terrorismo, su blanqueamiento y sus cómplices”, ha sostenido.

En el acto ha participado una representación de los grupos municipales en el Ayuntamiento, salvo Zaragoza en Común. La portavoz del PSOE, Lola Ranera, no ha hecho mención a Bildu, pero ha prometido “no olvidar los hechos” ni la “inocencia” de Miguel Ángel Blanco. “En las calles se gritó ‘sin pistolas no sois nada’ y ‘ETA y EHB, la misma cosa es’. Se mantuvo la dignidad por encima del miedo y la determinación contra aquellos que llevaban décadas atacando la convivencia. No olvidaremos que toda la sociedad vivió bajo el yugo de ETA, ni el gran sacrificio de las fuerzas de seguridad que lucharon sin descanso contra esta lacra”, ha afirmado.

Sí ha sido directo el portavoz de Vox, Julio Calvo, que ha denunciado el “poder” que han ganado “los testaferros” de la banda terrorista. “ETA ya no mata, pero su legado permanece y su brazo político ha continuado su ideología de odio a España, integra a terroristas en sus listas, no condena la violencia terrorista, legitima el terror en las calles de País Vasco y Navarra, y defiende los objetivos políticos por los que se mató y persiguió a muchos inocentes”, ha apuntado.