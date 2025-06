Transporte gratuito en Zaragoza a partir de julio de 2025: estos son los requisitos y así puedes conseguirlo

Los niños de entre 8 y 14 años podrán viajar gratis en Zaragoza. Se trata de unas nuevas tarifas de transporte urbano que podrán disfrutar las familias de la capital de Aragón entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de este año.

Estas ayudas son dististintas a las que están vigentes en la actualidad y van dirigidas únicamente a la población infantil de hasta 15 años. Así lo ha señalado la concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes, quien ha señalado que estos descuentos dirigidos a unos 40.000 menores supondrán un coste de 3 millones de euros.

Con la entrada en vigor de esta nueva medida, será necesario actualizar las Tarjetas Ciudadanas, tanto en modalidad prepago como postpago, para incorporar a este beneficio a los menores que tengan entre 8 y 14 años. Esta actualización permitirá que viajen gratuitamente hasta el 31 de diciembre de 2025. En cambio, los menores de 8 años no deberán realizar ninguna gestión, ya que seguirán viajando gratis como hasta ahora.

¿Cómo acceder a estas ayudas?

Para facilitar el proceso de actualización de las tarjetas, el Ayuntamiento habilitará un total de 342 puntos repartidos por toda la ciudad. Entre ellos, se incluyen 312 parquímetros, disponibles todos los días del año, las 24 horas. A través del menú de los parquímetros, en la opción "OTROS", se podrá acceder a la función "ACTUALIZAR TARJETA CIUDADANA", con instrucciones simples que permiten completar el trámite en solo dos pasos.

Además, habrá otros 30 puntos de atención presencial distribuidos en centros cívicos, juntas municipales y vecinales, así como en las oficinas de atención de Avanza y Tranvía. También se podrá acudir a la Oficina de Relaciones con la Ciudadanía (ORC), donde habitualmente se tramitan altas, duplicados, bloqueos, traspasos o recuperación de saldo de la Tarjeta Ciudadana.

Tanto el Servicio de Transporte Público como el de Ciudad Inteligente, junto con las contratas de Avanza y Los Tranvías, están trabajando para que todos estos dispositivos y puntos estén operativos el mismo 1 de julio.

Fecha de actualización

Es fundamental tener en cuenta que la actualización de las Tarjetas Ciudadanas deberá realizarse exclusivamente a partir del 1 de julio, ya que antes de esa fecha la tarjeta no podrá registrar la nueva tarifa con gratuidad. Para quienes aún no dispongan de la Tarjeta Ciudadana o no estén empadronados en Zaragoza, aunque residan en la ciudad, se ha creado un nuevo título denominado “Abono Infantil 8-14”.

Este abono será gratuito, personal e intransferible, y estará disponible a partir del martes 24 de junio en una oficina específica habilitada en El Caracol, en la planta -1, separada de las oficinas habituales para evitar interferencias en otros trámites. El horario de atención será de 9.15 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Otras ayudas

Junto con esta medida, se mantendrán las condiciones actuales para los titulares de la Tarjeta Joven en todas sus modalidades, como el Abono 30 renta joven, el Abono 90, y el Abono 365 con carnet joven, así como sus variantes con familia numerosa. Todos ellos conservarán el descuento del 50% que ya tienen aplicado.

Por otro lado, el resto de títulos multiviaje, como la Tarjeta Ciudadana, el bono Bus y Lazo, y los abonos de 30, 90 y 365 días, pasarán a contar con un descuento del 40%, financiado por el Gobierno Central y el Ayuntamiento. Esto implicará un pequeño ajuste en el precio por viaje, que pasará de 0,45 a 0,54 euros.

Con el objetivo de informar de forma amplia y accesible a toda la ciudadanía, el Ayuntamiento ha lanzado una campaña de comunicación desde este lunes, que pretende llegar a las aproximadamente 40.000 familias que podrían beneficiarse de esta medida. Además, se habilitará un espacio específico en la sede electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza, donde se podrá consultar toda la información relacionada con estas bonificaciones y localizar los lugares en los que actualizar la Tarjeta Ciudadana.