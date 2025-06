Zaragoza celebra el Corpus Christi con una procesión por las calles de la ciudad capitaneada por los gigantes

Zaragoza ha celebrado este domingo por la mañana la fiesta del Corpus Christi con una procesión muy especial. En pleno Año Jubilar, la ciudad ha recuperado tradiciones antiguas que no se veían desde hace décadas, y se ha ampliado el recorrido.

La jornada ha comenzado a las 10:30 con una misa en el altar mayor de la Basílica del Pilar, presidida por el arzobispo Carlos Escribano. En la parte musical han participado los Infanticos, la capilla de música del Pilar y el organista Juan San Martín, bajo la dirección de José María Berdejo. "La Misa ha sido muy bonita, pero nos habría gustado poder cantar también nosotros alguna canción" explica un matrimonio que tras la celebración acompaña la procesión por las calles de la ciudad.

Los Gigantes en la procesión del Corpus Christi de Zaragoza. E.E

A las 11:30 ha salido la procesión, que este año ha contado con una imagen poco habitual: los gigantes históricos de la Comparsa municipal. El Rey, la Reina, el Chino y la Negra han encabezado el cortejo. "Cuando he visto a los gigantes he pensado que me había equivocado de procesión, no sabía que salían con esto" relata un abuelo que esperaba a la sombra junto a su nieto. Estas figuras típicas, no es la primera vez que salen en el Corpus, pero hace siglos que dejó de hacerse y este año han vuelto a salir gracias al trabajo conjunto del Ayuntamiento y el Arzobispado.

Tras los gigantes, iban varias baturras, representantes de las diferentes cofradías, niños vestidos de comunión, tambores, un paso de Jesucristo resucitado, una banda, el obispo acompañado de varios sacerdotes, y al final, en una custodia ricamente adornada, la Hostia consagrada.

Paso de Jesucristo resucitado en la procesión del Corpus Christi de Zaragoza. E.E

La procesión ha recorrido parte del centro histórico, pasando por las Murallas Romanas y calles como Torre Nueva, Méndez Núñez y Don Jaime I. Ha terminado en la Seo del Salvador, donde han sonado sus campanas, recuperadas para este día.

También ha participado el paso del Amor Fraterno, llevado por costaleros de la Cofradía de la Institución de la Eucaristía. La música ha corrido a cargo de la Unión Musical Garrapinillos.

A pesar del calor y de la duración del recorrido, la procesión ha sido muy seguida por los fieles "Este recorrido me parece que está muy bien, podría mantenerse así para los próximos años" comenta Marina, que ha ido con un par de amigas a ver la procesión.

Procesión del Corpus Christi en Zaragoza. E.E

Por otro lado, muchos niños que han hecho la Primera Comunión este año han acompañado la celebración, junto a sus catequistas las cuales llevaban agua, abanicos y hasta paraguas para proteger a los niños del sol "hace mucho calor, pero es solo un día y merece la pena", comenta a este periódico una de las catequistas.

El Cabildo Metropolitano ha subrayado que este Corpus Christi quiere ser, más allá de su belleza y tradición, un mensaje de esperanza para quienes contemplan el paso del Señor en la Eucaristía.