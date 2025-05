El PSOE acusa al Gobierno municipal de "mentir" con la inversión en rehabilitación de vivienda: "Se han gastado 14 millones"

El concejal socialista Horacio Royo ha celebrado este viernes que la alcaldesa de Zaragoza “rectifique”, aunque de forma “insuficiente” y revierta sus recortes en rehabilitación de vivienda, al tiempo que ha criticado que Chueca “miente” cuando dice que desde que gobierna el PP se han gastado 30 millones de euros en estas líneas, cuando en realidad han sido 14 millones, es decir, menos de la mitad. “O Chueca miente o tiene un equipo que le miente a ella”, ha señalado Royo.

Royo ha respondido así a la intervención de la alcaldesa en materia de rehabilitación de vivienda, que ha calificado omo “el enésimo ejercicio de marketing fatuo y un paso más en su constante carrera de anteponer el titular aun a costa de mentir a los ciudadanos”. Y es que, según el concejal socialista, que “Chueca anuncie que se van a incrementar las partidas destinadas a rehabilitación de vivienda no es cierto”.

“Lo que hoy hemos aprobado por unanimidad en el Consejo de Zaragoza Vivienda –ha explicado-- es recuperar una serie de remanentes no ejecutados de ejercicios anteriores para incrementar algunas de las partidas disponibles, sobre todo, para las ayudas a las obras de accesibilidad, es decir, fundamentalmente, para ascensores. Y, con ello, revertir los recortes que Chueca lleva aplicando en materia de rehabilitación desde que es alcaldesa”.

Una "nueva rectificación"

Por lo tanto, Royo ha explicado que lo que se ha aprobado es una “nueva rectificación de Chueca. El recorte de la partida de rehabilitación que pasó de 8 a 6 millones anuales desde que Chueca llegó al Gobierno había supuesto que tan solo se dispusiese de 1 millón de euros para instalación de ascensores”, para el PSOE, la principal línea de rehabilitación porque hay mucha gente, sobre todo mayor, que se queda atrapada en sus viviendas por la falta del mismo. “Una cantidad tan pequeña que, incluso, era inferior a la disponible, por ejemplo, para promocionar el fallido programa ALZA que contó el año pasado con 1,25 millones”, ha apuntado.

Pero con la aprobación de este viernes, también se ha constatado algo que los socialistas llevan denunciando desde hace tiempo: que las líneas de subvención vinculadas a los fondos NEXT Generation no financiaban las obras de accesibilidad (como los ascensores) sino tan solo de eficiencia energética. “Esto, que llevamos denunciando años, se nos ha negado de forma sistemática por parte del Gobierno de Chueca y ahora se confirma que es así”, ha subrayado.

Según Horacio Royo, esto ha supuesto que muchas las comunidades de vecinos, después de tener proyectos de rehabilitación integral para las convocatorias de los Next Generation, hayan tenido que acudir a líneas complementarias, tanto del Ayuntamiento como del Gobierno de Aragón, al constatar que las obras de accesibilidad no eran subvencionables y, por tanto, no podían contar con estas ayudas para la instalación de sus ascensores.

Cabriola argumental

Por ello, ha dicho, “hoy Chueca ha tenido que rectificar, incorporando unos remanentes. Sin embargo, nuestra alcaldesa, en una cabriola argumental admirable, ha dicho que esto se hacía por el éxito de las políticas de rehabilitación, cuando en realidad es al revés, porque estamos gastando remanentes que no se habían ejecutado previamente por la mala gestión de estos años”.

El concejal socialista ha celebrado así la “rectificación” de Chueca pero ha insistido en que las ayudas que se están dando para la instalación de ascensores siguen siendo “insuficientes”, ya que “provocan que muchas comunidades de propietarios se queden fuera cada año pero también en los umbrales que financian”. Según Royo, estas ayudas de rehabilitación deberían pasar del 60% al 80%.

Unas ayudas que se dirigen fundamentalmente a zonas de la ciudad con niveles de rentas bajas (como los Grupos Sindicales). “Pretender que con esos niveles de renta haya muchas comunidades de propietarios que se lancen a rehabilitar cuando tienen que abonar en torno al 60% del coste de la obra es una mera ficción”, ha apuntado.

“Desde el PSOE siempre hemos defendido que en lugares con especial vulnerabilidad económica, las ayudas deberían llegar al 80%”, ha considerado Royo basándose en que una obra de rehabilitación que hace 4-5 años podía costar entorno a 300.000 euros ahora llega a los casi 450.000 euros, lo que supone hacer desembolsos en torno a 24.000-25.000 euros por vecino. “Esas cifras en Balsas de Ebro Viejo, en Andrea Casamayor, en Oliver, o en Teniente Polanco son inasumibles para los vecinos”.

Por último, el edil socialista ha criticado que el Gobierno de Chueca “está creando una gran ficción mientras pierde una oportunidad de oro porque si con la financiación de los New Generation hubiéramos sido capaces de lanzar una cofinanciación tan potente como la que se está queriendo plantear para el Distrito 7 de Giesa, la situación hubiera sido diferente y Chueca no se tendría que sacar de la manga anuncios como el de hoy, con el que ha tenido que rectificar pero de forma absolutamente insuficiente”.