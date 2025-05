Zaragoza tiene tres meses para presentar un plan para desokupar la antigua Cárcel de Torrero

El Gobierno municipal debe preparar un calendario detallado de las acciones que llevará a cabo en la Antigua Cárcel de Torrero, así como un estudio preliminar de las posibilidades de uso de este espacio público. Además, lo tiene que tener listo de aquí a tres meses, y así lo han pactado este jueves con Vox durante el pleno celebrado en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Lo ha asegurado así el concejal de Presidencia, Ángel Lorén, a raíz de la moción presentada por el grupo municipal. De hecho, el edil ha asegurado que el equipo de Gobierno ya está trabajando para reconvertir este espacio "en un edificio que puedan disfrutar todos los vecinos".

Eso sí, ante la petición de Vox de un plan de acción antes de 30 días, Lorén le ha pedido "60 días más" para poder preparar un calendario que permita hacer de la cárcel de Torrero "lo que se hizo con el Luís Buñuel".

"Indulgentes"

Una petición ante la que el portavoz de Vox, Julio Calvo, ha asegurado que va a ser "indulgente". "Llevamos desde septiembre de 2019 para que se desaloje y se dignifique este espacio, podemos esperar 60 días más", ha confirmado, porque lo que el grupo busca es que "se cumpla la ley" y que el Ayuntamiento "deje de ser pasivo ante un caso flagrante de ilegalidad".

No obstante, se trata de un pacto que no ha contado con el apoyo de todas las partes. El grupo municipal de Zaragoza en Común se ha opuesto a esta moción argumentando que "en 10 años no se ha recogido ni una sola queja en relación a este inmueble".

De hecho, tal y como lo ha expuesto el concejal Suso Domínguez, "la valoración del colectivo y sus actividades es positiva por parte del barrio de Torrero". Es más, ha asegurado que lo que es "un problema" para los vecinos de la zona son "la tala de los pinares de Venecia para ampliar el Parque de Atracciones, la falta de limpieza o que se conviertan en aparcamientos las zonas verdes del barrio".

Durante su intervención, el concejal socialista Horacio Royo ha mostrado tanto su oposición a la moción como su incredulidad porque Vox "vuelva a insistir con que se desaloje la cárcel cuando ni una sola vez se ha llevado a cabo su petición, pese a que ha presentado esta petición de forma recurrente".

No solo ha puesto en duda que se vaya a poner en marcha la reconversión del edificio, sino que ha asegurado que "únicamente se solucionará cuando lo haga el PSOE". Tal y como lo ha explicado Royo, solo el grupo socialista es "el único capaz de hacer lo que hay que hacer", que según el concejal es convertir la antigua cárcel de Torrero en "un espacio que honre la memoria democrática y a los cientos de zaragozanos republicanos".