Los 100 chalets de Montecanal siguen adelante, entre críticas de la oposición: "No responde a las necesidades de la población"

Zaragoza ampliará Montecanal, uno de sus barrios más lujosos,con entre 70 y 100 unifamiliares más. Un proyecto que, este lunes, ha dado otro paso adelante con la aprobación, con carácter definitivo, de la modificación aislada del plan general urbano (PGOU) de estos suelos terciarios para su uso residencial.

Este plan, que deberá ratificarse en el pleno municipal, ha salido adelante de nuevo con los votos a favor de PP y Vox, mientras que los partidos de la izquierda se han posicionado en contra. "Se trata de un proyecto que busca financiar el fiasco económico de la Romareda y cualquier uso o vínculo que se plantee a la necesidad de vivienda es ficticio, porque lo que se va a construir en Montecanal no responde a las necesidades de la población", ha expuesto el concejal de Zaragoza en Común (Zec), Suso Domínguez.

Unas palabras que "faltan a la verdad", según ha considerado el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Víctor Serrano. Es más, ha asegurado que es "falso" que el "único" destino de esta operación sea la de financiar el proyecto de La Romareda.

"Un tren que no hay que perder"

En cuanto a la vivienda, Serrano ha asegurado que en la actualidad se está viviendo una emergencia tremenda y que, tanto desde el Gobierno de Aragón como desde el Consistorio, se está trabajando en un plan que es "un tren que no hay que perder". Se ha referido así al programa Más Vivienda, con 1.247 pisos en marcha.

Asimismo, el concejal de Urbanismo ha señalado que este tipo de actuaciones van de la mano con la construcción de otro tipo de viviendas. "¿Por qué si alguien quiere comprarse una casa tiene que irse fuera de la ciudad?", ha cuestionado el edil.

De hecho, ha expuesto que "si la izquierda construye chalets en Montecanal está bien, pero si lo hace el PP no". Un "argumentario" que, asegura, "no tiene sentido".

Oposición vecinal menos "ruidosa"

Durante su intervención, Domínguez no ha dudado en mencionar la oposición vecinal ante esta operación urbanística, "ya que pierden uso terciario en un barrio tan necesitado de infraestructuras". Algo que también ha resaltado el concejal socialista Horacio Royo, quien ha asegurado que "pese a que se trate de una crítica menos ruidosa que la de los habitantes de Vía Hispanidad", ello no significa que "no tenga menor desperdicio".

Royo ha vuelto a insistir en que "era mentira que La Nueva Romareda no iba a costar dinero a los ciudadanos". Lo ha expuesto incluso de manera metafórica, asegurando que es "un edificio que se cae a trozos". Y, basándose en el expediente, ha asegurado no entender el cambio de cifras del valor del suelo "que en un inicio se valoró en 17 millones y ahora se señalan 9,5 millones".

Unas "acusaciones" que le han llevado a Serrano a pedirle al concejal socialista que "no haga trampas al solitario". En este sentido, el edil ha explicado que "una cosa es la valoración del impacto en la Hacienda Local y otra la previsión de ingreso que va a tener el Ayuntamiento por la venta de ese suelo".