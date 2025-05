El derrumbe de un patio interior sobre un almacén obliga a desalojar a 18 vecinos en un barrio de Zaragoza

Dieciocho de vecinos del bloque 19 de la calle Arias del barrio de las Delicias de Zaragoza han sido desalojados a causa del desprendimiento del derrumbamiento del patio interior. Según informa el Ayuntamiento de Zaragoza, este ha caido sobre un local donde había un almacén. A pesar de lo aparatoso del incidente y el desalojo de sus viviendas de 18 vecinos del bloque 19 de la calle Arias, no hay que lamentar ningún herido.

Hasta el lugar se ha desplazado entorno a las 9.20, los Bomberos de Zaragoza con una ambulancia, una unidad de mando y comunicaciones, y una autoescala automática de 30 metros. El servicio del 080 sigue trabajando en la zona. También se ha contado con la presencia de la Policía Local y la Policía Nacional.

Tanto los Bomberos de Zaragoza como los técnicos de Urbanismo han trabajado en la zona. La inspección ha concluido con el desalojo preventivo de los vecinos "al menos durante las próximas 24 horas".

E.E Zaragoza Los vecinos del edificio donde se desprendió un balcón en Zaragoza deberán pagar de su bolsillo la reforma del bloque

Asimismo, técnicas municipales de Servicios Sociales están trabajando presencialmente en el lugar de los hechos, en colaboración con Policía Local y Bomberos, para tratar de contactar con todas las personas afectadas, muchas de las cuales no se encontraban en su vivienda en el momento del suceso. El Área de Políticas Sociales garantizará alojamiento provisional a todas las personas afectadas que no puedan encontrarlo por sus propios medios. Por el momento, las familias con las que se ha podido contactar han manifestado que pueden trasladarse a viviendas de familiares o allegados.

Según detallan las mismas fuentes, la inspección realizada detalla que ha colapsado la parte de la estructura que corresponde con la terraza de la parte de atrás del edificio como consecuencia de la disminución de su capacidad resistente. La estructura es de hormigón armado con viguetas pretensadas y bovedilla de hormigón. Durante su inspección, los técnicos han apreciado que el armado está altamente oxidado por exposición "seguramente" a humedad durante un periodo prolongado.

Asimismo, también se ha observado que uno de los pilares está fracturado y el resto no han podido ser valorados por no poder acceder a la zona. También se ha determinado que el muro existente en el patio que separa el número 19 y el 17 de la misma calle está desplomado y gravemente agrietado.

Los técnicos municipales han inspeccionado el resto de edificios colindates y han concluido que "no presentan daños aparentes".

Por todo ello, el Ayuntamiento ha dictado providencia para requerir a la propiedad del edificio con carácter de urgencia lleve a cabo eesalojo del edificio hasta que se repare la estructura portante dañada. Como además del desalojo del uso de las terrazas de los edificios colindantes.

En segundo lugar, ha determinado que bajo dirección técnica se adopten medidas de seguridad (apeos, apuntalamientos, etc.) para evitar que progresen los daños. Así como el desescombro y limpieza de la zona trasera del local afectado por el desprendimiento para poder acceder y desarrollar los trabajos posteriores.

Desde el Consistorio también se requiere la revisión y reparación de la estructura del edificio actuando en las zonas dañadas, y las mismas actuaciones en los muros laterales de la terraza.

De esta manera, se solicita que todas estas medidas serán realizadas bajo la correspondiente dirección técnica. Así, una vez ejecutada la actuación, los propietarios deberan aportar un certificado emitido por el técnico que se haya hecho cargo de la obra, visado por el colegio profesional correspondiente, en el que se haga constar que se ha ejecutado correctamente el requerimiento garantizando la seguridad de los elementos resistentes y constructivos reparados bajo su dirección. Todo ello aportando el correspondiente material gráfico.

Ante este incidente, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha pedido una mayor "concienciación" por parte de los vecinos y las comunidades vecinales para que revisen el estado de los edificios para "cumplir" con lo que marca la ley.

Esta mañana de jueves está siendo especialmente movida para los Bomberos de Zaragoza ya que a primera hora de la mañana han tenido que actuar ante un fuego originado en el último piso del bloque 6 de la calle de José Zamoray, en el barrio del Gancho.

El incendio se ha producido a las 7.50 en el edificio, que en su mayoría, se encuentra okupado. El servicio del 080 ha controlado el fuego con gran rapidez. Este no ha ocasiones grandes daños materiales y no ha sido necesario el desalojo de sus vecinos ya que sus vidas no corrían peligro.

Tres balcones en un mes

Los incidentes con balcones se han venido sucediendo en este último mes en Zaragoza. En plena Semana Santa, el 18 de abril, Viernes Santo, los vecinos del barrio del Gancho vivieron un fuerte susto tras caerse a plena vía pública un balcón del quinto piso.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 21.00 de este viernes cuando repentinamente el balcón del número 9 de la plaza de Santo Domingo vencía su peso y se precipitaba hacia la calle. A pesar de lo aparatoso y de los riesgos, no hubo que lamentar heridos ni víctimas mortales. Eso sí, el desprendimiento ocasionó daños en un vehículo que se encontraba estacionado debajo del mismo al caerle parte del balcón. Asimismo, no se requirió el desalojo de ninguno de sus vecinos.

Un informe realizado por la Inspección de Edificios de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza requisó que la propiedad del inmueble sea quien asuma la responsabilidad de llevar a cabo las actuaciones necesarias para restablecer las condiciones óptimas del edificio.

No ha sido el único, ya que también en jornada festiva, el 1 de mayo, se desprendió el dintel del balcón del cuarto piso del edificio número 6 de la céntrica calle Alfonso I. Casquetes de escombros se vertieron por la vía por la que pasaban decenas de personas. Todo quedó en un susto ya que no hubo heridos, a día de hoy la zona aún sigue precintada por seguridad de los viandantes.