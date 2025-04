Carlotta, Rodrigo y Emmanuel, policías europeos en Zaragoza: "Se nota que la gente confía en nosotros y no tiene miedo"

Esta semana Zaragoza ha tenido tres invitados estrella que se les ha podido ver por sus calles y ha levantado la sorpresa y la curiosidad de muchos viandantes, tal y como ellos mismos relatan a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN. Se trata de Carlotta, Rodrigo y Emmanuel, agentes de la policía italiana, portuguesa y francesa que han destinado una semana a conocer cómo se trabaja en la capital aragonesa.

Esto es posible mediante el proyecto Comisarías Europeas que permite la interacción con policías de países de la Unión Europea y una toma de contacto para los turistas en época de gran aglomeración de extranjeros en diversas zonas. A raíz de la Semana Santa, estos tres agentes han podido vivir desde dentro cómo se gestiona la seguridad ante tanta multitud en las calles de Zaragoza: "Nos ha sorprendido ver cuánta gente iba a las procesiones", admite Carlotta, procedente de Nápoles. A lo que añade divertida que no esperaba que hubiera "tantos días".

Destinada en el sur de Italia y una ciudad donde la criminalidad se encuentra disparada por su historia precedente, la joven agente señala la diferencia clave que ha podido ver durante este tiempo. "Aquí todo es mucho más tranquilo, se nota que la gente va más segura por la calle, sin tensión y que confía en nosotros", detalla.

Agente de policía de Francia, Italia y Portugal patrullan las calles de Zaragoza Policía Nacional

La misma línea mantiene Rodrigo, procedente de Lisboa. La capital portuguesa multiplica en números a la aragonesa y con ello la actividad criminal, como bien explica Rodrigo: "Hemos conocido las peores zonas, pero se ve que hay más calma que en mi país". Este joven agente portugués es su tercera vez participando en este proyecto y reconoce que Zaragoza le ha "gustado mucho" tanto por sus compañeros como por el ambiente que se respira en la ciudad.

Durante esta semana se les ha podido ver con distintas unidades de la Jefatura Superior de Policía Nacional en Aragón como el Grupo Operativo de Respuesta (GOR) o patrullas de Seguridad Ciudadana. Los tres admiten que "cambian algunas cosas" a la hora de actuar con sus países, pero en la base es lo mismo. Aunque señalan que están más de espectadores y para aprender, están contentos de cómo ha ido la semana junto al resto de agentes: "Los compañeros de aquí nos han acogido muy bien".

Además de servir para conocer las unidades desde dentro y empaparse de las formas de actuar en una visitar exprés que como Carlotta define es "como un Erasmus para policías", su integración en las patrullas sirve para un acercamiento con los turistas que abarrotan la ciudad en días claves.

Este proyecto se suele realizar en mayor medida en época de grandes aglomeraciones de turistas, por ejemplo, Carlotta ya había participado durante un mes en Niza (Francia) durante el verano al ser destino de muchos italianos en época estival. Aunque vino avisada de que en Zaragoza la presencia italiana es notable, reconoce que "sí que he oído italianos, pero no se han acercado". Aun así, está satisfecha de haber participado: "Es de cara al público e intentamos estar para los que nos necesiten y lo que podamos ayudar". Sin embargo, matiza que es importante manejar bien el idioma "si no vas un poco perdido y cuesta".

Lo que los tres recalcan es que su presencia en Zaragoza ha llamado la atención de muchos de los viandantes: "Se nos han acercado más que para preguntarnos cosas para conocer por qué estábamos aquí", relata Emmanuel. Así, explica que han recibido muchas "miradas curiosas", pero que el trato con la gente ha sido muy "amable" y "cercano".

Como inmersión completa, además de conocer el funcionamiento de la seguridad en Semana Santa, los tres participaron en el dispositivo policial activado por el partido de baloncesto femenino del Casademont Femenino contra el Movistar Estudiantes en el Pabellón Príncipe Felipe el pasado sábado. "Aprendemos de ellos y de cómo manejan los operativos en eventos deportivos", relata Carlotta. Aunque ella nunca había participado en uno específico de baloncesto, ya que cuenta que en su país está más arraigado el fútbol, reconoce un cambio entre ambos ambientes: "Es más tranquilo, se ve un ambiente más relajado". Tras una semana de arduo trabajo y cooperación entre países, todos implicados en que este proyecto salga adelante admiten que ha salido bien y esperan a los siguientes.