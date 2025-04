Irene, Alexia, Ixeya y Bea , cuatro jóvenes que triunfan con su podcast: “Es como ir al psicólogo, pero con amigas”

"Por amor al arte… y con ganas de que funcione". Así resumen Ixeya Marín, Irene Navarro, Bea Jiménez y Alexia Pavón el impulso que dio vida a 'Las chicas de Fucsia', un podcast que no solo habla de lo que sienten los veinteañeros, sino que también se ha convertido en refugio para quienes no sabían que necesitaban sentirse comprendidos.

Todo empezó como una idea suelta entre amigas, allá por primavera de 2023. "Estábamos en tercero de carrera, reunidas en un proyecto universitario cuando surgió. Todas lo habíamos pensado por separado, pero nos daba apuro sumarnos otra carga", cuenta Ixeya. Hasta que un día, durante una comida, lo dijeron en voz alta: "¿Y si hacemos un podcast?".

Y lo hicieron. Convirtieron ese impulso en una primera temporada piloto de 10 episodios, que culminó con un directo el 17 de noviembre de 2023, el día que celebraron un evento en Espacio Ibercaja.

Tal y como señala Ixeya, se trata de un podcast grabado con medios sencillos, sin ataduras ni pretensiones más allá de hablar con libertad, y que resultó ser un espejo para muchas personas de su generación. "Nos dimos cuenta de que esos miedos, metas y dudas que teníamos no eran solo nuestros. Todo el mundo a nuestro alrededor sentía lo mismo. Y a veces daba apuro compartirlo. Así que decidimos hablarlo nosotras", agrega.

De hobby a programa serio

Después de esa primera temporada, las chicas se tomaron un descanso. "No fue un parón vacío. Dedicamos ese año a pensar en serio qué queríamos hacer con esto", explica la joven. El resultado: un rebranding total, "desde la estética hasta la calidad audiovisual", con un objetivo claro: profesionalizarse sin perder su esencia.

El proyecto se reactivó a finales de 2024 y comenzó a emitirse de nuevo en abril de 2025, con más equipo técnico (incluyendo a Dani Sierra, su realizador) y en más plataformas: "Ahora se puede ver en YouTube y escuchar en Spotify", señala.

Y han empezado fuerte. Su primer episodio ha batido el récord de escuchas de toda la primera temporada. "Eso ya nos indica que estamos en el camino", dice orgullosa.

¿Qué tienen 'Las chicas de Fucsia'?

Ellas lo tienen claro: no vienen a inventar nada, pero sí a "ofrecer algo distinto". "Tenemos esencia", dice Ixeya. "No pretendemos representar a toda una generación, pero sí acompañarla. Crear un lugar seguro donde se pueda reflexionar, reír, llorar y sentirse identificado", continúa.

El nombre, por cierto, les vino casi por casualidad. "Ese día íbamos todas de rosa, y un profesor nos vio y nos dijo 'ahí van las chicas de Fucsia'. Nos miramos y dijimos: ‘somos eso’", explica la joven.

Y así nació no solo un podcast, sino una comunidad: las 'chicas de fucsia', un término que hoy representa a cualquiera que encuentre en sus episodios un pequeño refugio emocional.

En sus programas no hay guiones cerrados ni poses forzadas. Se habla de lo que les toca por dentro: el síndrome del impostor,; la nostalgia; la traición; las contradicciones de hacerse adulto; e incluso momentos icónicos de la cultura pop como la salida de Lady de La Oreja de Van Gogh. "Nos pasamos hablando y, a veces, hasta pecamos de sinceras. Pero eso es lo bonito", asegura Ixeya.

Alexia, Irene e Ixeya con el reconocimiento 'como iniciativa joven' de Espacio Joven Ibercaja. E.E Zaragoza

Y aunque no buscan polémica, no rehúyen el debate. "No nos metemos en charcos por meternos, pero creemos en la libertad de opinión y en escuchar sin polarización. Siempre desde el respeto", puntualiza, añadiendo que, al final, "todas somos muy diferentes, pero lo respetamos".

Un espacio que es para "todos", incluso para ellas

"Lo hicimos por nosotras, porque no encontrábamos a nadie de nuestra edad hablando de lo que nosotras necesitábamos escuchar", confiesa. Y esa honestidad es lo que más conecta con su audiencia. "Esto es casi como ir al psicólogo, pero con amigas", concreta Ixeya.

A veces reciben mensajes que les confirman el impacto: "Nos dicen 'no sois psicólogas, pero como si lo fuerais'. O que les hemos hecho pensar en algo que nunca se habían planteado. Y eso es una pasada", asegura.

Ahora mismo el podcast se graba en colaboración con Espacio Joven Ibercaja y participan en eventos como la segunda edición de Zaragoza Talento Joven, donde el 30 de abril realizarán una actividad sobre el papel de la juventud en la sociedad.

"Nos ofrecieron participar incluso antes de relanzar el podcast. No lo dudamos", afirma. Un evento con entrada gratuita, en el que hablarán del papel de los jóvenes en la dana de Valencia, "donde se demostró que de generación de cristal, nada".

¿Quieren ser famosas? Ixeya se ríe ante la pregunta y asegura que "¿quién no quiere que su proyecto funcione?". "No voy a decir que lo hacemos solo por amor al arte. Le hemos metido tiempo, dinero, esfuerzo. Queremos que la gente lo escuche, que lo disfrute, que se ría y que llore con nosotras", confirma.

Pero más allá de los números, tienen claro lo esencial: 'Las chicas de Fucsia' es su lugar seguro, su altavoz, su terapia. Y quieren que también lo sea para los demás. "Al final, cualquier persona que nos escucha, que nos responde, que se abre… es una chica de fucsia más", concluye, aunque siempre "con besos… ¡Y aplausos!".