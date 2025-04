Una emocionante procesión del Santo Entierro mira al cielo ante las previsiones de lluvia en Zaragoza

Zaragoza ha retumbado este Viernes Santo ante una de sus puestas de largo más importantes de la Semana Santa. No hay hito igual como la procesión del Santo Entierro que aúna a las 25 cofradías y hermandades de Zaragoza y así se ha podido ver este Viernes Santo. A las 18.00 iniciaba su andadura ante una abarrotada plaza del Justicia que esperaba atenta a la apertura de las puertas de la Iglesia Santa Isabel de Portugal.

Aunque su comienzo ha estado bañado por un cielo donde el sol era el protagonista y un caluroso público que se encontraba expectante a la salida de cada paso. Según avanzaba la tarde el cielo se ha ido encapotando metiendo el miedo a algunos cofrades que han decidido salir sin paso o los más atrevidos con una capa de plástico para salvaguardar las tallas.

Más de 4 kilómetros en el que su recorrido completo tiene una duración de más de tres horas, ya que la procesión no finaliza hasta casi la media noche. Durante esta jornada han participado las cofradías en las que según iba avanzando la tarde se podían discernir las características de cada una luciendo sus pasos y sus propios ritmos.

La procesión del Santo Entierro muestra la buena sintonía que mantienen todos los cofrades, en el que han participado más de 2.000 tambores de las 25 cofradías, siendo una de las citas más grandes de España. El buen tiempo así ha acompañado a este Viernes Santo en su inicio y les ha permitido quitarse esa espinita al no haber podido procesionar el año pasado ante la lluvia, aunque no con toda seguridad ya que las previsiones de lluvia no auguran un buen final para una de las procesiones más importantes de Viernes Santo.

Organizada por la Muy Ilustre, Antiquísima y Real Hermandad de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia ha encabezado el camino en el que las 25 cofrades veneran la carroza del Cristo de la Cama, el paso de mayor reclamo de esta jornada de Viernes Santo, que representa la ceremonia del Descendimiento.

Procesión del Santo Entierro en Zaragoza E. E.

Además de este paso, el resto de congregaciones han lucido sus propios talles que han levantado el asombro de más de uno en el transcurso de la procesión. El Santo Entierro se ha convertido así en un auténtico Via Crucis ya que es la única procesión de España que representa en sus pasos todos los misterios de la Pasión de Cristo.

De esta forma, han realizado un extenuante recorrido que se ha iniciado en la plaza del Justicia y ha recorrido el centro histórico de la capital aragonesa. La parada en la plaza del Pilar frente a la Basílica ha sido uno de los puntos de mayor congregación de zaragozanos y turistas expectantes para oír tocar y disfrutar de los diversos pasos. Respetuosos y silenciosos se han mantenido ante la 'procesión de procesiones' que data de 1617.