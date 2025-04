El estadio portátil del Real Zaragoza avanza a buen ritmo: sin cubierta y con los asientos del color del club

El estadio provisional del Real Zaragoza sigue tomando forma y cada vez queda menos para que sea una realidad. Las obras avanzan según lo previsto y estará acabado a mediados del mes de junio para disputar los primeros amistosos, antes de que el equipo maño comience la temporada 2025/26.

Sin embargo, este viernes, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha confirmado que no será la selección española femenina quien lo inaugure como se había anunciado en la visita del presidente de la RFEF, Rafa Louzán. “El plan inicial con la Federación Española no puede acometerse, se hablará con el club para tratar el partido inaugural”, ha expresado.

Hasta esa fecha, todavía queda trabajo por hacer, aunque el estadio avanza a buen ritmo. Eso sí, no tiene nombre a falta de poder "explotarlo comercialmente". A día de hoy, en el Parking Norte ya se puede observar la gran estructura del estadio modular con los primeros asientos de color azul en las gradas.

En concreto, están instalados los primeros de la tribuna norte pero serán 17.000 de este tipo. El resto, otros 3.005 asientos serán reclinables y de color antracita, destinados a la zona de Tribuna Preferente, la zona presidencial y los palcos VIP. Estos se instalarán una vez se completen el resto. En total, el campo tendrá capacidad para 20.103 espectadores.

Otra de las novedades anunciadas este viernes es la ausencia de cubierta en la ‘mino’ Romareda. Martín Fuica, gerente de la Sociedad, ha explicado que finalmente no habrá techo en ninguna parte del estadio. “Va a ser un campo abierto, siendo provisional no tenía sentido poner una cubierta, se hubiese encarecido y no hubiese aportado ninguna ventaja”, justificaba.

Además, manifestaba que las esquinas van a estar cerradas, en una estará colocado el videomarcador y el resto de las gradas estarán estructuras unidas mediante estructuras fijas, teniendo un único elemento para el viento.

Imagen actual del estadio modular. E.E.

Avances de los trabajos

La obra civil se inició el pasado 20 de febrero con la la demolición del pavimento existente en una extensión de 40.000 metros cuadrados, así como el pertinente movimiento de tierras, la pavimentación, los cerramientos y la ejecución de las canalizaciones necesarias.

De este modo, los trabajos ya se encaminan hacia la instalación del terreno de juego que tendrá césped natural, así como las cuatro torres de iluminación, que tendrán los focos de la actual Romareda (también se reutilizan los banquillos y las porterías). Los trabajos también incluirán la construcción de los accesos al estadio, donde se instalarán los tornos de acceso.

A partir del 4 de marzo comenzó la construcción física de la estructura del estadio modular y en solo unas semanas, ya se han alcanzado importantes avances. Hasta la fecha, ya se han completado las canalizaciones subterráneas que discurren bajo las gradas, las canalizaciones principales de servicios (saneamiento, abastecimiento, baja tensión y telecomunicaciones), y la cimentación del edificio principal donde estarán los vestuarios y oficinas, así como la sala de prensa.

En estos momentos, se están ejecutando las canalizaciones secundarias que darán servicio a los módulos perimetrales. Una vez completadas, se ejecutará la red de pluviales y de alumbrado público y a continuación de estos trabajos se construirán los accesos al estadio.

Asimismo, se ha iniciado la instalación de las tribunas del estadio con la finalización de la subestructura de las tribunas Norte, Este y Sur, lo que ha permitido avanzar en el proceso de montaje de los asientos.

Servicio de bizi y pasaje peatonal

La movilidad va a ser uno de los grandes retos estas dos próximas temporadas por la ubicación del estadio portátil. Habrá dos áreas de aparcamiento a sendos lados del equipamiento, uno al norte y otro al sur. Al sur estará el Parking 1 con 1.205 plazas y otras 31 accesibles, y al norte el 2, con 460 plazas y otras 12 accesibles.

Además, se va a abrir una pasarela peatonal entre la parcela y el eje del tranvía, para facilitar la llegada de las personas que acudan en tranvía.Asimismo, habrá refuerzos de tranvía, nuevas conexiones con autobuses y la posibilidad de acudir en bicicleta pública, pues se instalarán nuevas estaciones Bizi.

Abonos y partidos entre semana

Por su parte, el Real Zaragoza ha solicitado a La Liga, al igual que esta temporada, no jugar partidos entre semana, ni lunes ni viernes. Durante este curso, para poder avanzar con mayor celeridad las obras de La Romareda, y en el próximo curso por cuestiones de movilidad.

Así lo ha manifestado el director general, Fernando López, aunque reconoce que la decisión depende de la entidad.

Además, López ha explicado que el área social del club está trabajando en la campaña de abonados del próximo curso, teniendo en cuenta el nuevo aforo del estadio. “En los próximos meses lo compartiremos con los socios”.