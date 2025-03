"¿Cómo llega Bolt si ya no hay licencias en Zaragoza?": la pregunta de la izquierda que aviva la polémica de los taxis

La lucha del sector del taxi contra las VTC se ha vuelto a avivar este viernes en el Ayuntamiento de Zaragoza durante la comisión de Medioambiente y Movilidad, a raíz de una pregunta realizada por los partidos de ZeC y PSOE. "¿Cómo es posible que llegue una tercera compañía a Zaragoza si ya no hay más licencias para conceder?", ha cuestionado el concejal socialista José María Giral a la consejera del área, Tatiana Gaudes.

En la misma línea ha intervenido Suso Domínguez, concejal de Zaragoza en Común (ZeC), quien ha señalado que las cuentas no salen "si tiene que haber 1 VTC por cada 30 taxis y hay 59 licencias en total". Unos datos que preocupan a los partidos de izquierdas, que aseguran "defender a este sector tradicional de la ciudad" contra una competencia que definen ambos partidos como "desleal".

Y no solo se muestran inquietos por la falta de permisos de este tipo de conductores, "sino porque no respetan otros puntos de la ley como los 15 minutos de espera entre clientes", ha agregado Domínguez. Una situación que, según considera Giral, ha dejado "apartada" tanto el Gobierno municipal como el autonómico quienes "desde que se debatió este problema en junio del año pasado no han hecho nada por poner soluciones".

Hasta ahora porque "ahora que los taxistas han respondido a la inactividad, el señor López (consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial en el Gobierno de Aragón) les ha asegurado una modificación de la ley autonómica". Una disposición aclaratoria que permitirá a la policía inmovilizar los vehículos que no cuenten con la licencia obligatoria para el servicio interurbano.

"¿Cuál va a ser el criterio de este Ayuntamiento respecto al Gobierno de Aragón para ver cuando y cómo se va a modificar esa normativa?", ha vuelto a preguntar Giral, añadiendo su duda de si esta llegada de Bolt es más bien "un preludio de la liberación de las VTC en la ciudad".

"Trabajamos por aplicar la ley"

Unas declaraciones ante las que la consejera de Movilidad ha respondido de forma tajante asegurando que "todo sería mucho más fácil si desde el ministerio de transporte nos ayudasen a tener un marco normativo claro y adaptasen la famosa ley Ábalos". Gaudes ha añadido que pesa a que "al Gobierno de España ni está ni se le espera, tanto el Ayuntamiento como el ejecutivo aragonés trabajan por aplicar la ley".

De hecho, asegura que el Consistorio ha intensificado la vigilancia desde el pasado mes de octubre, cuando las licencias extraordinarias llegaron a su fin, y se han puesto multas a aquellos que circulaban sin permisos. Unas sanciones que, ha recordado, ahora también irán acompañadas de una inmovilización de los vehículos por parte de las autoridades.

Por el momento, parece que el sector del taxi parece contento con la disposición aclaratoria que se hará oficial en unos días en el BOA. Y prueba de ello son los paros y la manifestación que, pese a que estaban previstos para estas semanas, fueron cancelados conocida la nueva norma que va a entrar en vigor. Eso sí, el día 13 de abril, los taxistas llevarán a cabo una asamblea para valorar de nuevo la situación.