Cambio radical en la guerra del taxi contra los VTC: no habrá paros tras llegar a un acuerdo con la DGA

Los taxistas de Zaragoza han decidido no hacer paros los días 17, 18 y 24 de marzo después de llegar a un acuerdo con el Gobierno de Aragón. El Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial está trabajando en una nueva norma para aclarar cómo se debe aplicar la legislación sobre los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), lo que dará mayor seguridad a las autoridades para sancionar a quienes no respeten la ley y operen en lugares donde no tienen permiso para transportar pasajeros.

Por ese motivo, desde el sector del taxi han acordado este jueves que, por el momento, no habrá paros. Eso sí, todavía dejan marcada en el calendario la manifestación convocada para el día 27 de marzo en el centro de la ciudad. ¿El motivo? Aseguran querer ser precavidos y no desconvocarán la cita hasta que observen "que de verdad se cumple lo pactado".

