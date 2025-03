La guerra de los taxistas contra Uber, Bolt y Cabify continúa en las calles: estos son los paros convocados en Zaragoza

La llegada de Uber en formato VTC ha sido la gota que ha colmado la paciencia en el sector del taxi. Ya este martes por la tarde los conductores del servicio tradicional se lanzaron a las calles como protesta ante estas compañías "ilegales" y este miércoles han avisado que lo volverán a hacer.

Concretamente, desde el sector han confirmado que llevarán a cabo tres días de paros en las próximas dos semanas. El lunes, 17 de marzo, los taxistas saldrán a las calles de 10.00 a 13.00; el martes, 18 de marzo, lo harán de 18.00 a 20.00; y el lunes, 24 de marzo, volverán a parar de 10.00 a 13.00.

Esto no quedará solo en la suspensión de su servicio estos días, si no que van con todo y convocarán una manifestación del día 27 de marzo en el centro de la ciudad. Partirán a pie desde el edificio Pignatelli, a las 11.00. Será frente a la sede del Gobierno de Aragón donde lean por primera vez el manifiesto "para que lo escuche el presidente, Jorge Azcón", ha señalado el presidente de la asociación de taxis de la provincia, Miguel Ángel Perdiguero.

Continuarán por el paseo María Agustín, Pamplona e Independencia y por la calle Don Jaime hasta llegar a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza, en la plaza del Pilar, donde leerán de nuevo sus demandas a la alcaldesa, Natalia Chueca.

Por el momento, estas son las protestas convocadas, aunque adelantan que si la situación no cambia seguirán a más. No obstante, Perdiguero señala que desde el sector esperan que la reunión con las Instituciones "llegue antes".

Sus reclamos

Sus reclamos son muy sencillos. El primero, y que han repetido más de una vez a lo largo de estos últimos años, es que "en Zaragozala la legislación dicta que solo pueden circular por la ciudad aquellos con una de las 59 licencias permitidas", expone Perdiguero. Una normativa que, tal y como recuerda el presidente de la asociación, pasó de la DGA al Ayuntamiento a tráves del decreto Ábalos y marca que por cada 30 taxis haya un VTC en la ciudad.

Asimismo, denuncian no sólo la "ilegalidad" de conducir sin permisos, sin no las condiciones laborables de los conductores en estas compañías. "Se saltan todas las normas, no respetan los 15 minutos que marca la ley y tampoco descansan entre cliente y cliente", denuncia el presidente de la asociación.