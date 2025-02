Zaragoza cierra sus presupuestos para 2025 con un acuerdo entre un PP "orgulloso" y Vox "satisfecho pero vigilante"

Zaragoza ya tiene presupuesto para 2025, cuya suma alcanza los 978 millones de euros. Se ha hecho oficial este jueves durante el pleno celebrado en el Ayuntamiento, con los votos de PP y Vox a favor.

Unas cuentas que, según la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, suponen "un giro de 180 grados" a las políticas municipales que se venían haciendo hasta ahora en la capital de Aragón. "La izquierda era de palabras bonitas, pero es que del dicho al hecho hay un trecho", ha apuntado la regidora, quien no ha dudado en asegurar que Zaragoza "hoy brilla y está en un proceso de transformación nunca visto".

Zaragoza "gana"

Se ha referido así a las "inversiones milmillonarias" que llegan a la ciudad, así como a los proyectos en marcha de los barrios. "Zaragoza gana, está viviendo un momento dorado gracias al impulso del equipo de Gobierno y a la lealtad de Vox con sus vecinos", ha añadido.

El Presupuesto Municipal de 2025 contempla inversiones de gran volumen como la reforma del Huerva, la reconversión de la antigua fábrica de Giesa, la construcción de la Nueva Romareda, el Centro Cívico Hispanidad, el Centro Deportivo Municipal Distrito Sur, la reforma del Parque del Tío Jorge y del Albergue Municipal, la renovación de calles y avenidas o para la construcción de más de 1.700 viviendas de alquiler asequible para jóvenes. "Ningún gobierno hizo tanto en tan poco tiempo", ha destacado Chueca.

Además, el Presupuesto de 2025 refuerza los servicios públicos, con nuevas mejoras en el autobús urbano y el nuevo servicio de alquiler de bicicletas eléctricas, y destaca por su compromiso con las políticas sociales, que alcanzan una dotación superior a 100 millones de euros, y con las dirigidas a vivienda y seguridad ciudadana, que crecen por encima del 20%.

La delegación de Cultura contará con 22,5 millones de euros, un 11% más que en 2024. Y el Ayuntamiento destinará un 9% más de fondos al fomento del turismo, para seguir impulsando la buena evolución de los últimos años. Alcanzan también cifras récord las partidas vinculadas a la simplificación y modernización de la administración municipal a través de las nuevas tecnologías y de la Inteligencia Artificial.

Se incrementa también en un 15% la inversión en los barrios, siguiendo la línea ascendente de los últimos cinco años. "Esto será posible gracias al saneamiento de las cuentas municipales, que ha posibilitado un ahorro de 9,2 millones de euros en intereses de la deuda y una reducción de la carga financiera y el gasto corriente", ha explicado la concejala de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans.

"El mejor presupuesto posible"

Unas cuentas que desde Vox han calificado como "el mejor presupuesto posible para la ciudad de Zaragoza". Aunque la concejala Eva Torres no ha dudado en puntualizar que en el partido de Abascal lo de los grandes proyectos no les van mucho y que valoran más "el impacto que puedan tener sus partidas en las familias y no las cifras".

Así, ha asegurado que se mantendrán "vigilantes" para que todo lo pactado llegue a puerto. Por ejemplo, las partidas de Vox a los barrios rurales, la regeneración del Casco Histórico o la ampliación del horario del tranvía en festivos, así como su ampliación.

Por su parte, la portavoz del partido socialista, Lola Ranera, ha dejado clara su postura encontra de unos presupuestos que reflejan "una política efímera y una apuesta por el márketing y los selfis". Se ha dirigido a la alcaldesa, a quién le ha explicado que "ser alcaldesa no significa hacer reformas o eventos, hay que tener valentía y un proyecto que transforme la ciudad para aquellos que más lo necesitan".

Zaragoza "se vende"

Además, ha asegurado que el Gobierno se dedica a "alertar" a la ciudadanía y lo ha ejemplificado hablando de las líneas de bus. "La liaron 24 y se la tuvieron que tragar, fueron a la junta de distrito Sur con un recorte de la 41 y ahora reculan. Dejen de aumentar los desequilibrios en la ciudad", ha demandado la socialista.

La portavoz de ZEC, Elena Tomás, también ha definido las cuentas como "una burla total a la ciudadanía" y ha señalado que "se atiende a lo privado vendiendo suelo público de Zaragoza para construir chalets y pisos de lujo para pagar un campo de fútbol que, en principio, no iba a costarle dinero a la ciudadanía".

Ranera también ha tenido espacio en su intervención para hablar de la Nueva Romareda, una inversión a la que se ha referido como "la gran mentira de Azcón". "Se vende Zaragoza para pagar el estadio de fútbol, entre otras cosas. Un nuevo campo que queríamos todos, pero no así", ha asegurado.

Un rechazo de la izquierda ante los que el concejal de Presidencia, Ángel Lorén, se ha pronunciado asegurando que es "curioso que los 12 concejales que no van a apoyar el presupuesto no han propuesto ninguna alternativa, ni una sola enmienda en conjunto". Argumento al que ha añadido una mención a el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que "viendo la poca coordinación en Zaragoza de la izquierda, se entiende por qué no tenemos presupuesto en España desde hace años".