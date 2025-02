¿Habrá restricciones a la circulación de los patinetes eléctricos en Zaragoza?: "Esto no es Venezuela"

El anuncio de que el Gobierno de Zaragoza no renovará el contrato de patinetes eléctricos ha causado revuelo, críticas y algunas dudas. Una de ellas es, por ejemplo, qué pasará con los VMP de propiedad privada.

Pregunta que, de hecho, ha formulado la concejala socialista Rosa Cihuelo en la comisión extraordinaria de Seguridad Víal celebrada este jueves en el Ayuntamiento. "¿Los patinetes de alquiler causan accidentes, pero los privados no?", ha interpelado la edil socialista.

"Inseguridad"

Así mismo, ha agregado en su intervención que, precisamente, "los cambios de un día para otro de opinión generan inseguridad a los ciudadanos". Lo ha ejemplificado al señalar que "la señora Chueca causa confusión cuando se hace una foto con las motos, los triciclos y los patines de alquiler, pero poco después anuncia que los va a quitar", ha señalado la edil del PSOE.

Por su parte, la concejal delegada de Seguridad Vial, Ruth Bravo, ha asegurado que "no se va a intervenir en la propiedad privada", agregando que Zaragoza "no es Venezuela, ni muchísimo menos". En este sentido, ha explicado que desde el Gobierno barajarán todas las formas de movilidad posibles para conocer "que medio es el más seguro o genera menos siniestro para sacarlo a licitación o no".

Un medio con "mucho riesgo"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ya anunció hace unas semanas la intención de no volver a licitar el servicio de patinetes eléctricos en la ciudad. Unos vehículos a los que la regidora se refirio como "un medio de transporte con mucho riesgo".

Los contratos de Bird y Bolt llegarían a su fin este próximo mes de junio, con posibilidad de prorrogarse hasta un año, aunque desde el Consistorio ya han tomado una decisión. La apuesta del Gobierno de Zaragoza en cuanto a movilidad ciudadana, pone la mirada ahora en otras formas de movilidad "más seguras y sostenibles", como, por ejemplo, el servicio bizi.