Fecha confirmada: la línea 38 de autobús conectará Valdefierro con el centro de Zaragoza a mediados de marzo

La línea 38 modificará este mes de marzo su recorrido y conectará al barrio de Valdefierro con el centro de Zaragoza. Hace un mes los vecinos del distrito cerraron, tras meses de disputa, un acuerdo con el Ayuntamiento para que este autobús ocupara el recorrido que, hasta hace nada, hacía la 24.

Ahora ya, blanco sobre negro, se ha anunciado con un cartel informativo que esta modificación llegará con la próxima vuelta de calendario. Concretamente, se señala el lunes 3 de marzo. No obstante, desde Movilidad aseguran que todavía no es una fecha definitiva y que no será hasta mediados del día 10 o el 17 de marzo cuando se ponga en marcha el nuevo recorrido.

Nuevo recorrido

¿Por dónde pasará exactamente? En sentido Valdefierro el recorrido pasará desde la Escuela Pignatelli por Jargque de Moncayo, la calle Dalia, Biel, Hortensia, Francisca Millán Serrano, Federico Ozanam, Orión, Aldebarán, Federico Ozanam, Altair, Pleyades, Boyero a Tulipán.

El sentido hacía el Bajo Aragón partirá desde Tulipán por Vía Láctea, Estrómboli, Miguel Ángel Blanco, Avenida Valdefierro, Manuel Rodríguez Ayuso, Biel, Dalia, Jarque de Moncayo a Monasterio de Nuestra Señora de Los Ángeles.

En total, se han establecido ocho nuevas paradas en sentido Bajo Aragón. Estarán en la calle Tulipán 67, en Vía Láctea/Torre Pajaritos, en Miguel Ángel Blanco 53, en Avenida Valdefierro 43, 27 y 1, en la calle Dalia/Biel y en Jarque de Moncayo/Escuela Pignatelli.

Otros asuntos de movilidad que se acordaron entre el Consistorio y Valdefierro fueron los cambios y ampliaciones de las líneas 36 y 57. La primera de estas, según lo hablado en enero, experimentará una reducción en su frecuencia durante los días laborables, pasando de 10 a 8 minutos entre autobuses, una medida que responde a la demanda vecinal de reforzar la conexión con Delicias y la avenida de Madrid. Sin embargo, las mejoras en las frecuencias de los fines de semana quedarán condicionadas a la implementación del nuevo contrato de transporte público.

La línea 57 se extenderá hasta Valdefierro, una histórica reivindicación del barrio que se hará realidad en 2026. Esta ampliación permitirá conectar la zona con el eje del tranvía, ofreciendo frecuencias de 10 minutos en días laborables y de 13 minutos durante los fines de semana. Esta mejora será clave para la movilidad de los nuevos desarrollos urbanísticos en el barrio.

Las nuevas circulares

Inminente es también el cambio de recorrido en la línea 24, que en marzo circulará como dos nuevas circulares que mejorarán los enlaces con la estación Delicias. La 24 C2 conectará a los vecinos del barrio Jesús y al entorno del paseo de la Ribera con la Intermodal.

Con esta división, se posibilitan nuevas conexiones entre la estación y distritos como Las Fuentes, San José, Arrabal, Delicias, Universidad o La Almozara. Además, la 24 C1 también unirá la intermodal con el Casco Histórico de la ciudad.