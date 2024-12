Vox pide al Ayuntamiento que los villancicos en los actos navideños sean en español: "Es una pena que se pierda la cultura"

El grupo municipal de Vox ha transmitido al Gobierno municipal de Zaragoza su deseo de que durante los actos navideños en la ciudad se escuchen villancicos en español. Así lo ha reclamado el portavoz del partido, Julio Calvo, en base a las versiones que interpretó el coro Amici Musicae durante el encendido de luces el pasado 29 de noviembre.

En su intervención, Calvo ha expresado que, aunque no tienen ninguna objeción con respecto a la calidad de la actuación del coro, sí les gustaría hacer una sugerencia: que se incluyan más villancicos en español en el repertorio, "ya que todas las canciones interpretadas durante el evento fueron en inglés".

Los peces en el río

El portavoz de Vox alegó que, a su juicio, es importante que se mantenga viva la tradición de la música navideña española y que las nuevas generaciones puedan familiarizarse con estos clásicos, en lugar de que se olviden de ellos debido a la falta de su presencia en los actos públicos. Una propuesta que viene a decir que 'All they want for Christmas' es volver a 'mirar como beben los peces en el río'.

Por su parte, la concejala de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, ha asegurado que será trasladada su propuesta al coro encargado de este tipo de actividades, agregando que "estos grandes y jóvenes artistas" eligieron ese repertorio "quizás porque es lo que estas generaciones escuchan". Eso sí, desde el Gobierno "no hay ningún tipo de intención de evitar los villancicos en español", ha puntualizado.